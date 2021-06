Il procuratore di Hakimi: "Lascerà sicuramente l'Inter. Lautaro? Vedremo..."

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, annuncia l’addio del difensore marocchino all’Inter, aprendo nel contempo la porta all'uscita anche dell'attaccante argentino.

Il procuratore deve gestire due dei gioielli più corteggiati della rosa nerazzurro e ha rilasciato una dichiarazione che certamente non farà piacere ai tifosi interisti.

Partendo da un discorso su Lautaro, infatti, Camano ha detto: “L’unico a lasciare certamente l’Inter sarà Hakimi, del quale mi occupo sempre io. Su Lautaro non ci sono certezze, ma certamente Hakimi andrà via”.

Con la società di Zhang costretta a cessioni eccellenti per le note questioni finanziarie, il valore di Hakimi viene stimato intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che società come il Chelsea e il Manchester City sarebbero disposte a mettere sul piatto, per ingaggiare il velocissimo laterale nordafricano.