Ilary Blasi dimentica Totti: chi è Bastian, l'uomo che bacia a Zurigo. Gossip

Ilary Blasi bacia un uomo, weekend romantico per l'ex di Totti

Ilary Blasi sorpresa all'aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un weekend romantico in un esclusivo hotel con centro benessere. E il clamoroso scoop di Chi sul numero in edicola da mercoledì 30 novembre.

Chi è l'uomo baciato da Ilary Blasi a Zurigo

Le immagini sono inequivocabili, e Ilary Blasi sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte. A cinque mesi dalla separazione da Francesco Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche la Blasi ha ritrovato sorriso e passione.

Ilary Blasi e Diletta Leotta, vanno di moda i... vichinghi

Come nel caso di Diletta Leotta, che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius (primo selfie insieme proprio nelle scorse ore a qualche giorno dalla bollente vacanza di Miami) anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente. Evidentemente quest'anno più che il latin lover va di moda il vichingo!