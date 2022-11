Diletta Leotta e Loris Karius, passione e baci a Miami. Gossip, le foto

Diletta Leotta e Karius a Miami: baci e amore. Gossip

Diletta Leotta e Loris Karius: amore a gonfie vele a Miami. Baci appassionati in acqua per la showgirl di Catania e musa della serie A di calcio (volto di Dazn) e il portiere tedesco che gioca in Premier League nel Newcastle (dopo gli anni a difendere la porta del Liverpool di Klopp). La coppia è stata paparazzata dai fotografi del magazine di Mondadori, diretto da Alfonso Signorini, Chi sotto il sole della Miami: fuga romantica al caldo approfittando della pausa di campionato per i Mondiali 2022 in Qatar.



Diletta Leotta e Karius, il "Can Yaman biondo"

Loris Karius non è solo un portiere di calcio famoso, ma viene considerato anche uno detli atleti più belli del mondo: molti l'hanno paragonato a Can Yaman, attore turco amatissimo dalle donne di tutto il pienate ed ex fiamma proprio di Diletta Leotta. E c'è chi ha coniato il soprannome "Can (Yaman) biondo" nei confronti di Loris Karius. La storia d'amore tra Diletta Leotta e l'ex portiere del Liverpool è iniziata da circa un mese e mezzo: galeotto è stato un incontro di lavoro a Londra. Li ì scoccata la scintilla e, secondo quanto raccontano le cronache del gossip, Karius ha già conosciuto Ofelia, la madre della conduttrice di Dazn.