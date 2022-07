In forma per l'estate: ottava puntata, lower body: gambe di fuoco - VIDEO

IN FORMA PER L'ESTATE - PUNTATA N°8, LOWER BODY: GAMBE DI FUOCO

ESERCIZIO 1 – AFFONDI DIETRO BRACCIA DISTESE IN ALTO - Posizione di partenza: stazione eretta con i piedi paralleli alla larghezza delle spalle e le braccia distese in alto vicino le orecchie. Iniziare il movimento portando una gamba indietro facendo attenzione a poggiare solo la punta del piede, proseguire piegando la stessa gamba con l’obiettivo di avvicinare il ginocchio il più possibile al pavimento controllando la velocità di esecuzione. Una volta sfiorato il pavimento tornare alla posizione di partenza con i piedi paralleli alla larghezza delle spalle e ripetere utilizzando l’altra gamba. Per tutto il movimento le braccia dovranno rimanere vicino alle orecchie ben distese verso l’alto.

Se il movimento risulta essere troppo complesso diminuire la distanza in fase di discesa.

ESERCIZIO 2 – ABDUZIONI DELL’ANCA DA SDRAIATI - Posizione di partenza: sdraiati comodamente su un fianco, allineando bene nuca - bacino-piedi (con le punte rivolte in avanti). Respirando in maniera fluida e mantenendo una velocità controllata sollevare la gamba più esterna fino a sentire la contrazione del gluteo dopodiché tornare alla posizione di partenza.

ESERCIZIO 3 – SUMO SQUAT - Posizione di partenza: stazione eretta con i piedi al doppio della distanza delle spalle e braccia all’interno che sorreggono un sovraccarico (in assenza di manubri è possibile utilizzare una bottiglia o simili). Inspirando si va ad eseguire un piegamento sulle gambe (squat) controllando sempre che le ginocchia vadano verso l’esterno e mai verso l’interno. Espirando tornare alla posizione di partenza pronti a ripartire.

Circuito:

Esercizio 1: 60secondi di attività e 30secondi di recupero

Esercizio 2: 60secondi di attività e 30secondi di recupero

Esercizio 3: 60secondi di attività e 30secondi di recupero

Ripetere il circuito per 6 volte consecutive.

CHALLENGE

Eseguire 20 ripetizioni del primo esercizio, 30 del secondo esercizio e 10 del terzo esercizio 1 volta al giorno fino al prossimo allenamento qui su Affaritaliani.it.

RUBRICA FITNESS: IN FORMA PER L’ESTATE

Riccardo Di Benedetto: Dottore in scienze motorie, Elav Top fitness trainer, Personal trainer.

Edoardo Di Benedetto: Fotografo, Digital creator

