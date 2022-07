In forma per l'estate, settima puntata: Arms & Core: braccia toniche - VIDEO

IN FORMA PER L'ESTATE - PUNTATA N°7: ARMS & CORE: BRACCIA TONICHE

ESERCIZIO 1 – PIEGAMENTI SULLE BRACCIA

Posizione di partenza: corpo proteso in avanti con mani a terra e braccia distese. Addominali in contrazione. Eseguire un piegamento delle braccia avvicinando il più possibile il petto al pavimento. Una volta sfiorato il pavimento tornare energicamente alla posizione di partenza. Se il movimento risulta essere troppo complesso eseguire il movimento mantenendo sempre le ginocchia a terra. Mantenere gli addominali contratti per tutto il movimento.

ESERCIZIO 2 – DIPS

Posizione di partenza. seduti su un piccolo rialzo mani adiacenti ai glutei in appoggio. Spostare leggermente i glutei in avanti così da restare in appoggio sulle braccia. Eseguire un piegamento delle braccia (chiudendo l’angolo al gomito) avvicinando il più possibile il sedere al pavimento senza venire in avanti con le spalle e chiudendo il petto. Distendere nuovamente le braccia (aiutandoci anche con una leggera spinta delle gambe) e tornare alla posizione di partenza

ESERCIZIO 3 – PLANK LATERALE

Posizione di partenza: distesi lungo il fianco, piedi sovrapposti, gomito a terra e allineamento testa-busto-piedi. Sollevare il bacino da terra controllando di mantenere l’allineamento spingendo i glutei in alto e in avanti e il petto in fuori. Rimanere in posizione curando la respirazione.

Circuito:

Esercizio 1 45secondi di attività e 15secondi di recupero

Esercizio 2 45secondi di attività e 15secondi di recupero

Esercizio 3 45secondi di attività e 15secondi di recupero

CHALLENGE:

Eseguire 15 ripetizioni del primo esercizio, 10 del secondo esercizio e 30 del terzo esercizio (per 2 volte) 1 volta al giorno fino al prossimo allenamento qui su Affaritaliani.it

Riccardo Di Benedetto: Dottore in scienze motorie, Elav Top fitness trainer, Personal trainer.

Instagram: @Riccardodibenedetto_pt

Edoardo Di Benedetto: Fotografo, Digital creator

Instagram: @Edoardodibenedetto.ph