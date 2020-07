Incidente Zanardi, il figlio: "Papà ce la farà, ne sono convinto"

"Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La racconterà a me e anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo è anche la mamma". Così in un'intervista al Corriere della Sera il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, racconta del padre trasferito martedì al centro di riabilitazione 'Villa Beretta' in provincia di Lecco. Niccolò conferma che Alex Zanardi "non è più in pericolo di vita, ed e' già molto, ma - spiega - ha davanti a sé un percorso ancora lunghissimo, e lo sappiamo, siamo preparati. Siamo anche contenti perché il suo recupero è stato molto più veloce di quanto ci aspettassimo. Ma non bisognerebbe sorprendersi: questo è papà. Incredibile è l'energia di quell'uomo, ha una forza straordinaria".

"La vista? Il minore dei problemi"

Poi Niccolò racconta: "Gli parliamo, certo. Ora che non è piu' sedato si può. Prima era proprio controindicato. I medici ci spiegavano che stimoli esterni avrebbero interferito con la sedazione. Adesso invece ci dividiamo i compiti: noi diamo gli stimoli affettivi, i medici quelli neurologici". I medici hanno detto se recupererà la vista? "Il problema della vista è il meno per adesso - risponde - quel che conta è sapere se potremo di nuovo riuscire a comunicare con lui. Abbiamo una lunghissima strada davanti, ma finalmente è una strada in discesa". A proposito del tifo che arriva da tutta l'Italia, sottolinea: "Sì, lo abbiamo visto e sentito. Ogni mio post su Instagram diventa virale. C'é tantissimo affetto attorno a noi e attorno a lui. In questo periodo mi è capitato di riflettere su quanto siamo fortunati per questo. Ma non oso a pensare a chi si trova magari in una situazione altrettanto dura e difficile, ma deve affrontarla da solo".