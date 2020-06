Incidente Zanardi, il figlio su Instagram: "Non ti lascio andare papà"

La mano del figlio Niccolò che stringe quella del padre Alex Zanardi, in coma farmacologico all`ospedale di Siena dopo l'incidente in handbike dello scorso venerdì. E una scritta, bellissima: "Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti". Questa la foto del figlio del pilota automobilistico e paraciclista, Niccolò Zanardi.

Il messaggio social del figlio arriva 24 ore dopo un precedente post commovente, sempre su Instagram, che diceva così: "Forza papà, ti aspetto, torna presto". Due messaggi consecutivi che sono arrivati dopo che Niccolò era stato inattivo sui social di cinque anni.