Inter, accordo Suning-Pimco a battute finali. Retroscena sulla trattativa

Inter; fonti, accordo Suning-Pimco a battute finali

"L'accordo tra il Gruppo Suning e il fondo americano Pimco è alle battute finali", fa sapere l'Ansa da fonti vicine alla trattativa sul rifinanziamento dell'Inter. E queste fonti finanziarie, raccontano che il gruppo di Zhan è fiducioso "sul buon esito delle trattative" e al lavoro "per trovare la migliore soluzione per le parti in causa".

Le stesse fonti vicine all'operazione raccontano all'Ansa che Oaktree, dopo il finanziamento triennale in scadenza il prossimo 20 maggio, aveva proposto a Suning un "nuovo finanziamento con scadenza temporale più corta e condizioni economiche meno vantaggiose". Il fondo Pimco - Pacific Investment Management Company- invece "propone una scadenza che risulta essere a 2 anni e mezzo e un tasso paragonabile a quello del precedente con OaKtree", quindi del 12 per cento.

"Una scadenza a più lungo termine permetterà a Suning una migliore pianificazione del progetto che garantirà all'Inter di mantenere la massima competitività sportiva come avvenuto in questi anni dell'era Suning"