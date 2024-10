Inter, Alessandro Antonello alla Roma? Tra vecchi rumors e nuovi dubbi...

L'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello lascerà i nerazzurri per andare alla Roma dei Friedkin, che stanno cercando un dirigente di alto profilo dopo l'addio di Lina Souloukou da CEO giallorosso poco più di un mese fa?

La voce era uscita alcuni giorni fa, nella capitale era stata rilanciata con forza (con le quotazioni di Fenucci del Bologna in netto calo e Giovanni Carnevali del Sassuolo come opzione alternativa) ed è stata rilanciata da Tuttosport in queste ore.

Mentre la squadra di Inzaghi si prepara per il big match di domenica contro la Juventus, sul fronte societario il fondo americano Oaktree inizierà a operare qualche cambiamento interno?

Per quello che trapela, secondo quanto risulta ad Affari, al momento non arrivano conferme e queste indiscrezioni. E, sulla visita di Antonello di martedì a Roma (affiancato da Alejandro Cano, uomo di Oaktree), la motivazione era legata questione stadio per un incontro avvenuto con i Ministri Giuli e Abodi.

Nel frattempo, l'ad dell'Inter in queste ore è nella sede della Lega Serie A per rappresentare il club nerazzurro nell'Assemblea tra i club...

M-I Stadio, i nuovi aministratori di Inter e Milan

Sono stati nominati i due amministratori di M-I Stadio - la società che gestisce il Meazza - in quota a Milan e Inter. Dopo Mark Van Huuksloot (Inter) lascia anche Marco Lomazzi (Milan). Al loro posto sono stati nominati Stefano Cocirio (già Chief Financial Officer del club rossonero) e Massimiliano Catanese.