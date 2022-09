Inter, Inzaghi a rischio esonero: Thiago Motta verso la panchina nerazzurra

Inzaghi rompe con l'Inter, Marotta cerca il nuovo allenatore: Thiago Motta verso la panchina nerazzurra

Inzaghi in bilico. Dopo la sconfitta di ieri sera, mercoledì 7 settembre, contro il Bayern Monaco nella prima sfida di Champions League, la panchina dell’allenatore nerazzurro sarebbe a serio rischio. L’Inter, infatti, viene dalla terza sconfitta stagionale in appena sei match disputati: un risultato chiaramente non all’altezza delle aspettative.

Malgrado lo scudetto mancato per un soffio della scorsa stagione, sui social network la sentenza è arrivata piuttosto velocemente. Con l’hashtag #InzaghiOut in tendenza su Twitter. Secondo gli utenti, il tecnico piacentino ha commesso “troppi” errori fatali nelle scelte di formazione o nei cambi.

Com’è logico, se Inzaghi se ne va, serve un sostituto in panchina. Ebbene, il giornalista sportivo Fabio Ravezzani sembra avere già un’idea. “L’Inter è una squadra spenta con un allenatore che ha perso la bussola e ha litigato con più di un giocatore. Forse è necessario intervenire prima che sia troppo tardi. La soluzione più ragionevole (tattica e stipendio) potrebbe essere Thiago Motta”, ha sentenziato su Twitter.

Per ora, sono tutte indiscrezioni. Ma la prossima partita, quella con il Torino di Juric, potrebbe essere quella decisiva per decidere il futuro dell’allenatore dell’Inter.