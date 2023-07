Inter, Lautaro Martinez: proposta indecente dall'Arabia Saudita. E Balogun...

Inter, Lautaro Martinez: l'Arabia Saudita ci prova

L'Arabia Saudita vuole Lautaro Martinez. Il fondo Pif (Public Investment Fund), che controlla Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Hilal, le quattro principali squadre della Saudi Pro League, sta tentando l'attaccante legato all'Inter sino al 2026. Secondo il giornalista César Luis Merlo, un club saudita, ha fatto una proposta indecente all'entourage del Toro: contratto di quattro anni da 60 milioni di euro netti a stagione. Attualmente il centravanti argentino guadagna 6 milioni di euro netti in nerazzurro.

Lautaro - sempre secondo queste indiscrezioni - al momento non ha aperto al trasferimento. Non è interessato a cambiare vita, non vuole sposare un progetto lontano dall'Europa. E all'Inter non sono arrivate offerte ufficiali. Marotta considera Lautaro Martinez un incedibile: lui è il capitano e il perno della squadra che vuole conquistare lo scudetto (sarebbe la seconda stella). Dopo l'addio di Dzeko (andato al Fenerbahçe) e il mancato ritorno di Lukaku (fuori rosa al Chelsea e la Juventus è ferma: per Vlahovic non ci sono offerte importanti in uscita), l'Inter non vuole rinunciare al sul leader. Vedremo se dall'Arabia Saudita arriveranno rilanci (al giocatore) e offerte (al club) che possano minare queste certezze, ma al momento Lautaro Martinez è punto fermo della nuova Inter.

Inter, Balogun (e Morata) per l'eredità di Lukaku

Al suo fianco in attacco ci sarà Marcus Thuram, mentre è da definire la nuova punta in arrivo: Alvaro Morata resta un nome caldo (ma l'Atletico Madrid resta ancorato a un prezzo attorno ai 21 milioni della clausola), Folarin Balogun il sogno primario (per il 22enne l'Arsenal chiede 40 milioni bonus compresi, l'Inter vuole abbassare la cifra, ma non dimentichiamo che un tesoretto simile era pronto a metterlo su Lukaku). Più sullo sfondo Scamacca (sondaggio) e Beto dell'Udinese.