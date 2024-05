Inter-LionRock, per la FIGC al momento non risulta nessun illecito

Inter-LionRock

Una dichiarazione di un anonimo "portavoce del fondo asiatico" del fondo LionRock all’agenzia Reuters il 22 maggio ha creato un giallo sull'Inter: "LionRock Capital, con sede a Hong Kong, ha cessato di essere un investitore nell'Inter Milan quando il fondo statunitense Oaktree Capital Management ha fornito finanziamenti al principale proprietario della squadra di calcio italiana"

Qui di seguito la Reuters

"LionRock Capital, con sede a Hong Kong, ha cessato di essere un investitore nell'Inter quando il fondo statunitense Oaktree Capital Management ha fornito finanziamenti al principale proprietario della squadra di calcio italiana, ha detto un portavoce del fondo asiatico.

Oaktree ha preso la proprietà dei campioni italiani di calcio dell'Inter dopo un mancato pagamento di 395 milioni di euro (428 milioni di dollari) da parte dell'azionista di maggioranza cinese del club.

"La recente operazione non ha avuto alcun impatto economico negativo su alcun fondo gestito da LionRock e non avrà alcuna conseguenza finanziaria futura", ha dichiarato il portavoce di LionRock. Nel 2019 LionRock è diventato il secondo azionista dell'Inter con l'acquisizione di una partecipazione del 31,05%. Il portavoce di LionRock ha rifiutato di fornire l'identità dell'investitore che ha acquistato la quota. Nel 2021, quando Oaktree ha fornito il suo finanziamento al proprietario cinese dell'Inter, le fonti avevano detto che il fondo avrebbe ottenuto la partecipazione di LionRock, ma l'informazione non è mai stata ufficialmente confermata".

Dagospia si è chiesto chi ci fosse dietro a LionRock - il fondo asiatico che era azionista del 31% dell’Inter - nel caso fossero vere le dichiarazioni dell'anonimo portavoce. "Tutto bene? Eh, mica tanto: alla FIGC risultava che LionRock fosse azionista dell’Inter fino a pochi giorni fa", si legge sul sito. Secondo Dago "se quindi il suo portavoce non ha preso un colpo di sole" sarebbe stato violato il diritto sportivo, "ovvero la non comunicazione di un cambiamento dei soci"

Va però aggiunto, secondo quanto riporta Tuttosport, che la ricostruzione riportata dal sito (Dagospia) "è stata definita non corretta da Oaktree e, in ogni caso, i fatti, - ça va sans dire - riguardano una situazione precedente a quella attuale"

E ancora. L'Inter dal canto suo nei giorni scorsi aveva comunicato di aver ricevuto comunicazione che LionRock non è più tra i soci.

Qui il comunicato del club nerazzurro

"Il 22 maggio 2024 F.C. Internazionale Milano S.p.A. (“Inter”) ha ricevuto una comunicazione da parte del proprio socio Grand Tower S. à.r.l. (“GT”) – che detiene una partecipazione pari al 68,55% del capitale sociale di Inter – con la quale è stata informata, tra l’altro, (i) dell’avvenuta escussione del pegno sulle azioni di Great Horizon S. à r.l. (socio unico di Grand Sunshine S. à r.l. che, a sua volta, è socio unico di GT) (“GH”) da parte di GLAS Trust Corporation Limited (“Security Agent”), in qualità di agente, e OCM Luxembourg Sunshine S. à r.l. (“OCM” un’entità riferibile ai fondi gestiti da/a entità affiliate a Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”)), in qualità di veicolo designato, nominato e autorizzato dal Security Agent; e (ii) della circostanza per cui, per effetto della predetta escussione, OCM ha acquisito il controllo diretto del 100% del capitale sociale di GH e, quindi, ottenuto il controllo indiretto di Inter. In pari data, Inter è stata inoltre informata che GH ha acquisito altresì il controllo e la proprietà di LionRock Zuqiu Limited, società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata International Sports CapitalS.p.A., il 31,05% delle azioni di Inter. Per effetto di quanto sopra, Oaktree ha acquisito complessivamente il controllo indiretto del 99,6% del capitale di Inter".

Inter-LionRock, le parole dell'anonimo portavoce non trovano conferma nei documenti

Non solo. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, nei documenti non c'è alcuna conferma alle parole dell'anomimo portavoce citato da Reuters. "Great Horizon non sembra aver acquistato la quota tre anni fa, perché il suo bilancio 2021 (depositato qualche settimana fa) non ne fa cenno, così come non viene fatto cenno a riguardo nemmeno nel bilancio al 30 giugno 2021 di International Sports Capital Spa, approvato dall’assemblea dei soci il 27 dicembre 2021. Inoltre, in tutti i documenti ufficiali legati al bond (dal prospetto del 9 febbraio 2022 alle seguenti comunicazioni trimestrali), la quota in mano a ISC è sempre stata riferita al fondo LionRock. Nell’ultima comunicazione del febbraio scorso si legge ad esempio che l’Inter «è posseduta da Grand Tower S.à r.l. (68,55%), International Sports Capital S.p.A. (“ISC”) (31,05%) e altri azionisti di minoranza (0,40%). ISC è posseduta da LionRock Capital (“LionRock”), un esperto investitore di private equity con sede a Hong Kong»."

Inter-LionRock, cosa dicono dalla Figc? Nessun illecito

"Restando in tema controlli, mentre l’Inter già si proietta verso il futuro targato Oaktree, c’è chi - come la Fondazione Jdentità Bianconera, ma sembra non sia la sola - reclama sanzioni nei confronti dei campioni d’Italia per come si è arrivati al passaggio di proprietà e in particolare per le presunte mancate (o comunque tardive) comunicazioni dell’uscita del fondo asiatico LionRock dall’azionariato Inter. Al momento alla Figc non risulta nulla di illecito nella posizione dei nerazzurri, visto che si parla di un’operazione effettuata da Steven Zhang nell’ambito del libero mercato", riporta la Gazzetta dello Sport.