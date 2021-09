Fiorentina-Inter dove vederla: Sky? Dazn? Tv e streaming, news e formazioni

Fiorentina-Inter, match caldissimo al Franchi. Il turno infrasettimanale propone una sfida tra due squadre in grande forma: sfuda in programma alle 20,45 di martedì 21 settembre. I viola hanno conquistato 9 punti nelle prime 4 partite di serie A e sono a meno uno dalla squadra di Simone Inzaghi. Vincenzo Italiano non avrà a disposizione Castrovilli e Puglar, ma torna Venuti. Saponara dovrà giocare in appoggio a Callejon e Vlahovic. I campioni d'Italia perdono Correa (uscito nel 6-1 contro il Bologna) e Vidal (risentimento muscolare). In attacco confermata dunque la coppia Dzeko-Lautaro Martinez. Fiorentina-Inter dove vederla? Ecco una guida veloce per tv, streaming (e probabili formazioni).

Fiorentina-Inter tv

Fiorentina-Inter tv: la vedremo su Sky? No. Non è prevista la diretta sulla piattorma satellitare di Comcast.

Fiorentina-Inter Dazn

Fiorentina-Inter andrà su Dazn. L'app in streaming la trasmetterà in diretta con telecronaca di Pierluigi Pardo , che sarà affiancato da Simone Tiribocchi come seconda voce e opinionista.

Fiorentina-Inter Radio

Fiorentina-Inter in radio sarà raccontata in diretta su Radio Rai 1 con cronaca di Giovanni Scaramuzzino.

Fiorentina-Inter formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.