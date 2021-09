Inter-Atalanta dove vederla: tv e streaming, le news sul match di San Siro

Inter-Atalanta è il piatto forte della sesta giornata di serie A. Sabato 25 settembre alle 18, San Siro ospita il big match tra due delle squadre più forti di questo campionato. I nerazzurri sono secondi insieme al Milan (13 punti dietro al Napoli che ha vinto 5 partite su 5), mentre la Dea è in scia con 10 punti. Dzeko-Lautaro dovrebbero guidare l'attacco di Simone Inzaghi (ancora out Correa) con Dumfries e Perisic che potrebbero dare velocità sulle fasce nerazzurre. Malinovskyi e Pasalic si candidano a sostenere Duvan Zapata (Muriel sta recuperando dall'infortunio). Ecco una guida veloce per seguire Inter-Atalanta in tv e streaming. Oltre alle probabili formazioni.

Inter-Atalanta, tv e streaming: Dazn-Sky

Inter-Atalanta in tv? Non è prevista la diretta su Sky Sport, mentre ovviamente sarà su Dazn con cronaca di Stefano Borghi e commento di Dario Marcolin. La sfida si potrà seguire sia in streaming che, via app, su smart tv sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oltre che con dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e il Tim Vision Box.

Inter-Atalanta Radio

Inter-Atalanta sarà raccontata in diretta su Radio Rai1 dalle 18 con la cronaca di Francesco Repice.

Inter-Atalanta formazioni (probabili)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.