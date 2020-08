Inter, niente confronto con Conte. Ma il tecnico: "Ho tre anni di contratto"

"Ho sposato un progetto triennale con l'Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente". Lo ha detto Antonio Conte all'Ansa, cercando di spegnere i rumors su un suo addio all'Inter. Ad Appiano oggi era presente tutta la dirigenza - i due a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello, il vicepresidente Javier Zanetti e il d.s. Piero Ausilio -, per assistere all'allenamento della squadra in vista dell’ottavo di finale di Europa League contro il Getafe, tra due giorni a Gelsenkirchen, in Germania. In caso di addio, ma l'ipotesi è molto flebile, Massimiliano Allegri è il primo nome della lista. Conte ha anche annunciato che querelerà il quotidiano La Repubblica: "In merito all'articolo uscito oggi (3 agosto, ndr) smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo ‘ma Sarri lo cacciano?’"