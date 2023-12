Inter sbanca il Maradona. Napoli contro arbitro Massa e Var. E Mazzarri...

Napoli-Inter, Mazzarri non parla dopo la partita. Ecco perché

Dopo lo 0-3 di Napoli-Inter, Walter Mazzarri non si è presentato ai microfoni e al suo posto ha parlato il ds del Napoli, Mauro Meluso. Che ha spiegato le ragioni dell'assenza del mister: "Mazzarri ha preferito non venire anche perché preferiamo evitare squalifiche - le sue parole a Dazn -. Siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo".

Napoli-Inter 0-3, il direttore sportivo Mauro Meluso: "Giornataccia di Massa e del Var"

Poi il direttore sportivo del Napoli sottolinea: "Massa e il Var sono incappati in una giornataccia. Può capitare a tutti, anche ai giocatori, ma penso che sia stato così". Gli episodi che non vanno giù alla società partenopea? "Il primo gol ci ha dato una mazzata ed era sicuramente viziato da un fallo su Lobotka, che meritava l'intervento immediato. Poi c'è il rigore su Osimhen: io sono stato un calciatore, se ti prendono il tendine d'Achille perdi l'appoggio e vai giù. È un fallo e andava sanzionato".

"Non vogliamo fare dietrologie e complottismi, ma prendere quel primo gol ci ha condizionato fortemente - ha proseguito il ds del Napoli, Mauro Meluso nel post partita del match perso contro l'Inter - . La squadra ha dato tanto, ha avuto tante occasioni e ha perso contro una grande squadra. Non voglio discutere in maniera insensata, ma secondo me non ce lo meritavamo. Ci vuole equilibrio e uniformità, io ne ho visti dare tanti di rigori come quello su Osimhen. Oggi ci sentiamo troppo penalizzati".

Sulla partita: "Il rammarico è proprio legato al fatto che la squadra ha messo l'anima e ha fatto un'ottima partita, specialmente nel primo tempo. Con Mazzarri stiamo trovando un equilibrio che per un periodo avevamo smarrito, senza voler gettare la croce su Garcia. Dispiace proprio perché non ci meritavamo questa sconfitta così pesante".

Inzaghi: “Scriveranno che l’Inter non ha rivali, però..."

Quanto è stato provvidenziale il gol di Calhanoglu in quel momento? “Nel primo tempo eravamo partiti bene, Thuram aveva segnato ma è stato annullato per pochissimo. Poi avevamo di fronte i campioni d’Italia, abbiamo rischiato sulla traversa di Politano e sulla parata di Sommer. Ma sono contentissimo, ho abbracciato i ragazzi a uno a uno. Era la terza trasferta in una settimana, serviva una gara così. Vincere a Napoli così ci rende felici, ma c’è ancora davanti tanto lavoro e lavoreremo come abbiamo fatto in questi tre mesi e mezzo”, spiega Simone Inzaghi al termine di Napoli-Inrer ai microfoni di Dazn. Questa squadra è nel pieno della maturità? L’Inter ha saputo soffrire poi ha gestito benissimo la gara. “Abbiamo fatto una prova di forza nell’insieme di squadra. Abbiamo perso De Vrij dopo 18 minuti, avevo Bisseck e Carlos Augusto che l’ultima volta che ha fatto il terzo di difesa era al Monza con Stroppa. Non volevo spostare Darmian che aveva Kvaratskhelia che è una brutta gatta da pelare, ma è stato bravissimo”. Thuram e Lautaro come Milito ed Eto’o? “Assolutamente, uno più d’area e uno che gira intorno. Milito ha fatto la storia dell’Inter, Lautaro la sta facendo e Marcus è arrivato con tantissima fame. Senza dimenticare gli altri due che ci stanno dando una grande mano come mercoledì”. Cosa dice a chi pensa che l’Inter può ammazzare il campionato? “Scriveranno domani che l’Inter non ha rivali, però mercoledì dopo il primo tempo di Lisbona stavano preparando altri articoli. Ma ci sta nel calcio, noi e la squadra siamo stati toccati spesso. Voglio ringraziare i tifosi presenti qui e quelli che purtroppo non sono potuti venire, abbraccio tutti”.

Napoli-Inter 0-3 Tabellino

Ll'Inter vince per 3-0 al 'Maradona' contro il Napoli nella sfida della 14° giornata di Serie A. In gol Calhanoglu (44'), Barella (61') e Thuram (85') e la squadra di Simone Inzaghi torna al comando della classifica (a +2 sulla Juventus che era andata momentaneamente in testa dopo la vittoria per 2-1 a Monza dui venerdì sera), mentre gli azzurri di Mazzarri vengono agganciati dalla Roma al quarto posto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan (42' st Zerbin); Anguissa, Lobotka (30' st Zielinski), Elmas (30' st Lindstrom); Politano (23' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia.

In panchina: Idasiak, Gollini, Demme, Juan Jesus, Simeone, Cajuste, Gaetano. All. Walter Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian (41' st Bisseck), De Vrij (18' pt Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries (32' st Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (32' st Frattesi), Dimarco; Thuram (41' st Arnautovic), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Asslani, Agoumé, Stabile, Sanchez. All. Simone Inzaghi

MARCATORI: 44' pt Calhanoglu (Inter), 16' st Barella (Inter), 40' st Thuram (Inter)

ARBITRO: Davide Massa di Imperia.

NOTE: Ammoniti: Elmas, Rrahmani (Napoli); Darmian, Thuram (Inter).