Inter, Suning tra 800 milioni di debiti e scudetto. Mercato: preso Buchanan

Inter, Suning tra 800 milioni di debiti e scudetto

Il 2024 dell'Inter tra campo e fuori campo. Sul fronte della serie A potrebbe portare lo scudetto della seconda stella (è rimasta solo la Juventus ad opporsi, Milan sprofondato a -11 e praticamente fiori dai giochi), senza dimenticare gli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone che potrebbero spalancare le porta a un'altra primavera di gloria per i nerazzurri (che un anno fa arrivarono in finale contro il Manchester City a Istanbul).

Sul fronte societario bisognerà capire le mosse di Suning. Come spiega il Giornale "nonostante la società abbia sforbiciato i costi dell’11,8% a 465,5 milioni, ha però dovuto iscrivere un arretramento dei ricavi (-3,2%) a quota 425,5 milioni. Questo fa sì che lo squilibrio economico permane e si proietta nel futuro. Le perdite, infatti, si riversano su una situazione debitoria molto pesante: 807 milioni, sebbene in calo dagli 881 milioni dell’esercizio precedente. Una boccata d’ossigeno, vitale per la continuità societaria, sarebbero state le cessioni di Brozovic (all’Al Nasr per 17,5 milioni) e di Onana al Manchester United (per 50,2 milioni)".

Non solo. A gennaio 2022, "è stato emesso un bond da 415 milioni con scadenza 2027 con un rendimento monstre del 6,75% - scrive Il Giornale - E i cinesi di Suning, che controllano la società attraverso il veicolo Grand Tower, dovranno trovare il modo di rimborsare entro la scadenza di maggio 2024 il finanziamento da 275 milioni del fondo californiano Oaktree, che a garanzia del suo credito ha preteso tutte le azioni del club".

Insomma, la prossima primavera sarà cruciale per l'Inter: tra scudetto e rifinanziamento del debito o passaggio di mano del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, Buchanan dal Bruges

Sul fronte del calciomercato Beppe Marotta e Piero Ausilio nel frattempo stanno mettendo a segno un colpo di qualità e low cost: dal Belgio arriva la conferma che Tajon Buchanan è sempre più vicino all'Inter. L'esterno canadese del Bruges è il sostituto di Juan Cuadrado (l'ex esterno della Juventus sarà fuori almeno fino ad aprile dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto in Finlandia per risolvere il problema al tendine d'Achille).

Il club belga chiede 10 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus, l’Inter sta cercando limare le cifre (un paio di mln in meno sulla richiesta) per il 24enne terzino canadese (giocatore moderno, spinta e fase difensiva) che non è stato convocato per il match pareggiato 1-1 contro il Saint Gilloise nelle scorse ore. Con Buchanan vice Dumfries, Darmian potrà scalare nelle rotazioni del trio difensivo. Il nuovo acquisto potrebbe arrivare a Milano subito dopo Capodanno per le visite mediche di rito e a seguire per i primi allenamenti alla Pinetina.