Inter-Thiago Motta per il dopo Inzaghi. Ma spunta un mister a sorpresa...

Inter-Simone Inzaghi, avanti fino a fine stagione

La panchina nerazzurra di Simone Inzaghi resta in bilico. In casa Inter, all'orizzonte non c'è nessun traghettatore da qui a fine stagione (l'ipotesi Chivu non è mai decollata) e l'attuale allenatore - salvo crolli verticali della squadra - avrà la possibilità di arrivare al traguardo di questo campionato (Inter attualmente quarta con la Roma a un solo punto di distacco dal Milan), della Coppa Italia (semifinale con la Juventus) e della Champions League (quarti con il Benfica). L'obiettivo è chiaro: finire tra le prime quattro è fondamentale, oltre a provare a vincere la coppa nazionale (conquistata un anno fa) e fare il meglio possibile in Europa. Poi verrano tirate le somme.

Inter, Antonio Conte lontano e Josè Mourinho solo una suggestione

Se saltasse Simone Inzaghi, quale allenatore per l'Inter? Tanti i nomi che stanno circolando in queste settimane. L'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte è abbastanza improbabile, idem il Cholo Simeone (che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid ma ha un ingaggio pesante), mentre Josè Mourinho è più una suggestione che altro.

Antonio Conte (Lapresse)



Inter, Pochettino? Sogna il Real Madrid

Maurizio Pochettino allenatore dell'Inter? L0indiscrezione è uscita nelle scorse ore, affascina in tanti, ma il tecnico uruguagio aspetta di capire se Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid a fine stagione (il Brasile non moltta, col sogno di vincere il Mondiale 2026).

Inter, De Zerbi-Brighton: clausola milionaria e....

Difficile in chiave Inter anche la pista che porta Roberto De Zerbi. L'ex mister del Sassuolo è molto apprezzato, sta facendo benissimo in Premier League alla guida del Brighton (sesto e in piena zona Europa League), ma ha un contratto sino al 2026 col club inglese, clausola rescissoria da 12 milioni, vuole rimanere dov'è e comunque, se mai decidesse di cambiare, la concorrenza è forte. Per fare due nomi, il Tottenham del post Conte osserva, la Roma - se dovesse divorziare da Mourinho - pure.

Inter, Thiago Motta favorito (ma attenti al Psg) se Simone Inzaghi salta. Ipotesi Juric

Dunque, se l'Inter e Simone Inzaghi si lasciassero, chi potrebbe essere il sostituto? Il nome di Thiago Motta rimane quello più caldo: sta facendo benissimo a Bologna (trattative per il rinnovo tra l'allenatore e il club felsineo), cononosce l'ambiente e ha il carisma giusto per allenare in una piazza difficile come quella di Milano. Attenti però al Psg: Christophe Galtier potrebbe lasciare a fine stagione e Thiago Motta è tra gli allenatori sotto osservazione (anche se in Spagna danno Zinedine Zidane prossimo mister della squadra parigina). Alternative per l'Inter? Nelle ultime ore, secondo Repubblica, è spuntata quella legata a Ivan Juric, esperto di difesa a tre, ma con un problemino: ha un altro anno di contratto con il Torino. "E' ancora con noi per un anno. Non è un tema", le parole di Urbano Cairo nelle scorse ore.

Leggi anche