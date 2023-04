Nikita Pelizon, vincitrice del Gf Vip 7: chi è la regina dei reality che ama Cristiano Ronaldo

Nikita Pelizon, vincitrice del Gf Vip 7 davanti a Oriana Marzoli

Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7 battendo al televoto finale Oriana Marzoli. Dopo 197 giorni di ‘reclusione’, è lei la regina del Gf Vip.

Nikita Pelizon, vincitrice del Gf Vip7: chi è la regina dei reality che ama Cristiano Ronaldo

Nikita Pelizon - vincitrice del Grande Fratello Vip 7 - è modella, ballerina, youtuber e personaggio tv. Nata a Trieste il 20 marzo 1994, è una vera e propria star dei reality. Da Temptation Island a Ex on the beach, passando per la scorsa edizione di Pechino Express (in coppia con Helena Prestes formando la coppia "Italia-Brasile"). E ora questo trionfo nella settima edizione del Gf Vip 7.

Da una stella della tv a un fenomeno del calcio, Nikita Pelizon ha confessato di avere un debole per Cristiano Ronaldo, l'ex attaccante di Juventus e Real Madrid. "Oltre ad essere un giocatore incredibile… è proprio un gran fico!”, raccontò in passato di CR7. Squadra del cuore? Nessuna: "Se parliamo di calcio, sono imparziale come la Svizzera"

