Oriana Marzoli, seconda al Gf Vip 7 (dietro a Nikita Pelizon): chi è la Vippona amata dai calciatori

Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli seconda. Nikita Pelizon vince il Gf Vip 7

Oriana Marzoli ha chiuso al secondo posto la settima edizione del Grande Fratello Vip dietro a Nikita Pelizon: 52,8% dei voti ottenuti nell'ultimo televoto flash dalla vincitrice contro il 47,2% della Vippona che ha chiuso al secondo posto. Sul podio del Gf Vip 7 si è piazzato Alberto De Pisis che nella sfida con Pelizon e Marzoli aveva presto il 5,5%. Per Oriana Marzoli, il secondo posto nel reality di Canale 5 una bella sorpresa nella serata: quando ha lasciato gli studi di Cinecittà ha trovato un auto ad attenderla e al suo interno c’era Daniele Dal Moro, suo ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello Vip con cui ha intrapreso una conoscenza. Non appena Oriana l’ha visto si è gettata tra le sue braccia: “Amore, il tuo profumo”.

Grande Fratello Vip 7 vincitore: Oriana Marzoli star del Gf Vip 7

Seconda alla fine, ma il Gf Vip 7 per Oriana Marzoli è stato un assoluto successo. La bellissima attrice venezuelana (nata a Caracas il 13 marzo 1992), influencer (2,3 milioni di follower su Ig), personsaggio tv (protagonista di diversi programmi in Spagna tra cui Celebrity Game Over, Uomini e Donne e dell'Isola dei Famosi) ha conquistato tutti per bellezza, sensualità e la grande simpatia e spontaneità che ha trasmesso al pubblico del Grande Fratello Vip in queste settimane nella casa.

Oriana Marzoli star del Grande Fratello Vip 7 e corteggiata dai calciatori

La 31enne stella del Grande Fratello Vip 7 tra l'altro è molto amata non solo dal pubblico del reality di Canale 5, ma anche dai calciatori. Lo raccontò la stessa Oriana Marzoli in un'intervista ad As (quotidiano sportivo madrileno, rivale di Marca), spiegando di aver avuto tentativi di approccio da parte di campioni, alcuni del Real Madrid, ma soprattutto molti di loro sposati o con figli. "Se parlo con i calciatori? Sì, perché mi hanno scritto. Ma se non mi piacciono non vado avanti. Diversi mi hanno scritto. Me ne è piaciuto davvero solo uno, molto bello. Ma ho scoperto da alcuni amici, visto che non seguo il calcio o altro, che aveva moglie e figlio. Ed è giovane, eh", le parole di Oriana Marzoli.

