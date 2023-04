Satta, i bikini mozzafiato. Berrettini, selfie d'amore con Melissa. E Federer conferma che..

Melissa Satta, selfie dolce con Matteo Berrettini e foto spettacolari

Melissa Satta e Matteo Berrettini: da Miami è arrivato un selfie dolcissimo (guarda la gallery) che racconta come la loro storia d'amore vada sempre più a gonfie vele. La showgirl e conduttrice di Goal Deejay su Sky Sport (protagonista anche di foto spettacolari: fisico sempre mozzafiato per la Satta, bella e sensuale più che mai - gli scatti nella gallery), come noto, aveva raggiunto il tennista italiano in Florida per seguirlo nell'Atp 1000, che, purtroppo, ha visto il giocatore azzurro eliminato al primo turno dopo una partita tiratissima (7/6, 7/6) contro l'americano Mackenzie McDonald (mentre il sogno di Sinner si è interrotto in finale contro Medvedev, ma Jannik vola nel ranking Atp e ancora più nell'Atp Race 2023 dove è vicinissimo a Carlos Alcaraz).

Tennis, Matteo Berrettini riparte dalla terra battuta al torneo Atp di Montecarlo

Se l'amore con Melissa Satta è a mille, periodo non fortunato sul fronte tennistico per Matteo Berrettini, che ha raccolto poco nei tornei sul cemento americano ed è al 22 del mondo nel ranking Atp (lui che è stato numero 6), terzo italiano dietro a Jannik Sinner e in scia a Lorenzo Musetti (21° in classifica mondiale). Ma la voglia di recuperare terreno nel ranking Atp ed essere protagonista nei tornei top è forte, c'è da scommettere che l'ex finalista di Wimbledon 2021 regalerà soddisfazioni ai tifosi italiani nella primavera sulla terra battuta che parte con il prestigioso Atp di Montecarlo e avrà momenti caldi nei 1000 di Madrid e Roma, arrivando sino al clou tra maggio e giugno di Parigi con il Roland Garros.

Matteo Berrettini e Federer super coach: Roger conferma... il pesce d'aprile

Intanto nei giorni scorsi era uscita la notizia di Roger Federer super coach di Matteo Berrettini. I tifosi del campione italiano hanno sperato per qualche secondo, ma, purtroppo era un divertente pesce d'aprile lanciato da tennisitaliano.it. E il sito fa sapere che la leggenda del tennis mondiale (ritiratosi lo scorso autunno) si è fatto una risata. "Roger fra l'altro è davvero a Roma per festeggiare il compleanno della moglie Mirka e salutare i tanti amici che ha nella capitale - scrive tennitaliano.it - come testimonia anche la foto postata da Potito Starace che lo ha incotnrato al ristorante preferito da Roger, la Taverna Trilussa. Sappiamo che ha letto anche lui l''april fool' in cui lo abbiamo coinvolto e... si è fatto una risata. Fuoriclasse in campo, campione di sense of humor".

Leggi anche