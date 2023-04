Sinner ko con Medvedev ("Non mi sentivo bene, ma..."), ma è n°4 del mondo 2023

Sinner: non mi sentivo molto bene, ma Medvedev, ha giocato benissimo

"Mi sono svegliato e non mi sentivo molto bene, un malessere generale, ma ci abbiamo comunque provato. Sono sceso in campo provando a dare tutto ma non è bastato. Ma non voglio certo togliere meriti a Medvedev, ha giocato benissimo, servito in modo incredibile, non è un caso che sia tra i più forti giocatori al mondo". Jannik Sinner racconta la sconfitta in finale a Miami contro Daniil Medvedev al termine di un torneo comunque fantastico che lo ha visto vincere grandi match (oltre alla semifinale con Alcaraz, ha dato 2 set a zero in modo netto anche a un top-10 come Rublev) e che arriva dopo la semifinale nel'altro Master 1000 sul cemento americano, quello di Indian Wells.

Medvedev ha fatto i complimenti a Sinner: "Tutti hanno apprezzato la semifinale con Carlos, io sono stato fortunato perché mentre tu correvi come un pazzo io ero già a letto" le parole del russo al termine del match. "Non è facile recuperare dopo una partita del genere, ma congratulazioni a te e al tuo team perché arriveranno altre finali quest'anno e nelle prossime annate"

Sinner: ora la stagione sulla terra battuta

Jannik Sinner guarda già al futuro, ora arriva la stagione sul rosso (da Montecarlo a Madrid, sino a Roma e Parigi): "Sì, è stato un mese molto buono per me. Ora la stagione sulla terra, e sono davvero curioso di vedere come andrà. Io mi trovo meglio sul veloce, soprattutto indoor, perché è su questa superficie dove ho giocato di più da bambino. Ma anche sulla terra penso di potermi togliere delle soddisfazioni, penso che all'inizio avrò un po' di difficoltà nell'adattamento visto che ci sono pochi giorni per passare dal cemento al rosso. Vedremo"

Sinner vola in top 10 Atp e numero 4 nella Atp Race 2023

Jannik Sinner è numero 9 Atp dopo Miami (eguagliato il suo best ranking mentre Djokovic torna numero 1 davanti ad Alcaraz e Tsitsipas). Nella Race 2023, che conteggia i risultati dell'anno, fa un balzo di 3 posizioni: aveva iniziato il torneo in Florida da 7 del mondo e ora è passato al quarto posto con 1735 punti e un margine di +520 sul nono classificato (i primi otto dell'anno si qualificano per la Finals di Torino). Non è riuscito il sorpasso a Carlos Alcaraz che terzo a quota 1910 punti (sarebbe avvenuto in caso di vittoria del torneo) dietro a Novak Djokovic (2430, Nole non ha potuto partecipare ai due tornei americani) e Daniil Medvedev che sale oltre 3000 punti (3030) e si prende la prima posizione.