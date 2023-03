Pechino Express, Federica Pellegrini e Matteo Giunta... puntata piccantissima

Pechino Express 2023, Federica Pellegrini e Matteo Giunta alle prese con il piccantissimo Chutney

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono trovati di fronte... il Chutney, una tipica pietanza indiana: tipica, certo, ma piccantissima. Nel corso della quarta tappa di Pechino Express (ieri su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand), i viaggiatori ne hanno dovuto mangiare un’intera porzione, in alternativa la loro corsa veniva frenata da un passaggio davanti a un intero pentolone contenente chili di Chutney da mescolare per 15 minuti. I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, nel corso dei precedenti appuntamenti, sono sempre sembrati coraggiosi con le prove a base dei più insoliti piatti locali… questa volta il Chutney li ha invece messi a dura, durissima, prova.

Ricordiamo anche cosa accadde la scorsa settimana: Pechino Express, Federica Pellegrini e Giunta si fanno offrire l’albergo da... (leggi qui)

Pechino Express 2023, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sul podio. Classifica

Federica Pellegrini e Matteo Giunta chiudono sul podio la quarta tappa di Pechino Express. La coppia dei "Novelli Sposi" finiscono al terzo posto dietro ai vincitori Joe Bastianich e Andrea Belfiore (Italo Americani) e al dueo composto da Carolina Stramare e Barbara Prezia (Mediterranee).

Una puntata che ha riservato il colpo di scena finale, con eliminazione clamorosa post ballottaggio (leggi qui).

Guarda il video (Credit - Immagini concesse da Sky). Pechino Express, sito ufficiale

Pechino Express, ascolti tv in crescita per la quarta puntata del reality di Sky

La quarta puntata di Pechino Express (una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia) festeggia anche sul terreno degli ascolti tv. Infatti Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 426mila spettatori medi con una share dell’1,7%, un dato che cresce del +5% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione. Sui social è stato il contenuto più commentato del prime-time e l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, al primo posto della classifica dei Trending Topic italiani, rimanendovi poi per tutta la notte fino alla mattinata di venerdì, quando è ancora sul podio (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

Leggi anche