Pechino Express, Federica Pellegrini e Giunta si fanno offrire l’albergo da...

Una delle regole di Pechino Express è che le coppie di viaggiatori possono farsi ospitare gratuitamente a casa degli abitanti del luogo, in alternativa possono trovare qualcuno che paghi per loro un albergo.

Nel terzo episodio del viaggio (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), due coppie hanno mostrato due approcci diversi nella ricerca di un posto dove trascorrere la notte: i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono riusciti a farsi pagare una camera in un albergo da alcuni turisti italiani trovati per caso, gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno invece provato a sfruttare la popolarità di giudice di MasterChef di Joe… popolarità che evidentemente non arriva fino all’India.

Pechino Express, sito ufficiale

Pechino Express 2023 terza puntata: eliminata la coppia Maria Rosa Petolicchio-Andrea Di Piero

Terza tappa di Pechino Express sulla via delle Indie (show Sky Original prodotto da Banijay Italia): le coppie in gara, guidate da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, hanno percorso 438 chilometri, da Hampi, perla del Karnataka, fino alle Chamundi Hill di Mysore, traguardo finale della puntata. E qui si è consumato un colpo di scena finale, con una eliminazione che ha sorpreso tutte le coppie: le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi), vincitrici di puntata, hanno deciso di eliminare la coppia degli Istruiti formata da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero salvando gli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi.

Ascolti tv, Pechino Express share sfiora il 2%

La nuova puntata di Pechino Express - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - giovedì 23 marzo in onda su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 444mila spettatori medi (con una share dell’1,8% e 845mila contatti), un dato che cresce del +3% rispetto alla scorsa settimana. Sui social, grazie alle quasi 90mila interazioni social e quasi 100mila interazioni totali (rispettivamente +39% e +33% rispetto alla stagione precedente), è stato il contenuto non sportivo più commentato del prime-time e #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, l’hashtag più usato sui social a esclusione di quelli legati allo sport (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in). Per la puntata della scorsa settimana, nei sette giorni, gli spettatori medi sono stati 1 milione 171mila spettatori (con quasi 2,3 milioni di contatti unici), il triplo rispetto al giovedì quando aveva segnato 432mila spettatori medi.

Pechino Express 2023, il racconto della terza puntata

Foto da Sky



La città di Hampi, uno dei luoghi più ricchi di storia dell’India con i suoi magnifici templi, ha dato ufficialmente il via alla terza tappa di Pechino Express che, anche questa volta, ha messo a dura prova più di un viaggiatore. Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, vincitrici della seconda tappa, hanno dovuto scegliere quali coppie penalizzare in questa nuova avventura, decidendo di svantaggiare la coppia degli Avvocati e dei Siculi Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, che sono dovute partire dopo le altre. Zaini in spalla, tutti i viaggiatori sono partiti in direzione del Tempio di Hanuman, luogo sacro dove le coppie hanno affrontato la prima missione. Il primo passaggio è diventato subito un’occasione per una gara di velocità tra i tuk-tuk, il mezzo più utilizzato nel territorio di Hampi: gli autisti si sono dimostrati molto generosi, permettendo ai viaggiatori di raggiungere il Tempio di Hanuman, una delle divinità più amate dal popolo induista, che le coppie per la loro prima missione hanno dovuto omaggiare con cocchi e fiori profumati. Per farlo, i viaggiatori hanno dovuto recuperare le offerte risalendo il fiume a colpi di remo su delle antiche imbarcazioni indiane utilizzate per il trasporto di merci e bestiame. I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta e gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono state le prime coppie a riuscire a ritirare l’offerta per Hanuman, mentre diverse altre coppie – in primis gli Istruiti – hanno riscontrato non poche difficoltà nell’uso dei remi.

Foto da Sky



Tra passaggi di fortuna e tentativi spesso disperati alla ricerca di un alloggio per la notte, i viaggiatori sono riusciti a dormire nei dintorni di Hospet: particolarmente fortunati Italo Americani e Novelli Sposi, che sono riusciti a farsi pagare una stanza di hotel.

La gara è ripartita alla volta del Forte di Chitradurga dove le prime quattro coppie a firmare il Libro Rosso si sono sfidate nella Prova Immunità, basata su una partita di “Kabaddi”, uno degli sport indiani più praticati: primi ad arrivare Pellegrini e Giunta, seguiti da Bastianich e Belfiore; sul podio anche Mamma e Figlio Martina Colombari e Achille Costacurta, quarto posto e qualificazione per la Prova anche per Stramare e Prezia. I migliori della prova sono stati proprio I Novelli Sposi, che hanno potuto così assegnare un malus alle Mediterranee - obbligate a percorrere un tratto di itinerario utilizzando delle a dir poco fastidiose calzature ayurvediche - prima di godersi il proprio premio per la vittoria, dei trattamenti ayurvedici e una lezione di cucina indiana.

Dopo una notte trascorsa tra le abitazioni del luogo, i viaggiatori si sono mossi in direzione del Gokulam Park di Mysore, dove le coppie si sono dovute misurare con l’antica disciplina dell’Ashtanga Yoga in un centro rinomato in tutto il mondo. Dopo aver completato la missione yoga, alle coppie non è restato che correre verso l’attesissimo tappeto rosso alle Chamundi Hill di Mysore, il punto più alto della città, raggiungibile attraverso un percorso pedonale composto da ben mille faticosissimi gradini. Una volta conquistata, con grande fatica, la vetta della città, tra templi e palazzi coloniali, Costantino ed Enzo hanno letto la classifica finale della terza tappa di Pechino Express: le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi) sono state le vincitrici di puntata; a seguire gli Italo Americani, quindi Mamma e Figlio, Mediterranee e Siculi. Ballottaggio finale tra Istruiti e Avvocati, e la scelta di chi eliminare spettava proprio alle vincitrici di tappa Giorgia e Federica: a sorpresa le due Attiviste hanno indicato Maria Rosa e Andrea, per i quali la busta ha rivelato il verdetto di una puntata eliminatoria.

Foto da Sky



Pechino Express 2023, quarta puntata quando va in onda

Settimana prossima, giovedì 30 marzo, sempre su Sky e in streaming su NOW, Pechino Express continuerà con una nuova tappa da 504 estenuanti e sorprendenti chilometri lungo la Via delle Indie: la gara è entrata nel vivo, e tutte le coppie stanno correndo con determinazione traguardo dopo traguardo.

Foto da Sky



Pechino Express 2023, le 8 coppie in gara nella terza puntata

LE ATTIVISTE Giorgia Soleri e Federica Fabrizio “Federippi”

GLI AVVOCATI Alessandra Demichelis e Lara Picardi

GLI ITALO AMERICANI Joe Bastianich e Andrea Belfiore

MAMMA E FIGLIO Martina Colombari e Achille Costacurta

I NOVELLI SPOSI Federica Pellegrini e Matteo Giunta

LE MEDITERRANEE Carolina Stramare e Barbara Prezia

I SICULI Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

GLI ISTRUITI Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero