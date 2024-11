Italia, chi è Rayan Cherki: il fantasista asso nella manica per gli azzurri di Spalletti e... per la Juventus

Cherki-Italia, Figc prova a vestire d'azzurro il talento della Francia Under 21

L'Italia di Luciano Spalletti potrebbe avere un asso nella manica? Dopo la naturalizzazione di Mateo Retegui, ora toccherà a Rayan Cherki? In Francia (RMC Sport) si racconta della possibilità che venga vestito di azzurro con la FIGC che avrebbe intensificato i contatti con lo staff, l’entourage, la famiglia. Il 21enne francese (nato a Pusignan nella regione del Rodano) infatti ha origini algerine e italiane (la nonna da parte di papà Fabrice è di Bari) ed è corteggiato da tutte e 3 le sue 'patrie' per la nazionale maggiore (su di lui infatti ovviamente anche gli occhi del ct blues Didier Deschamps).

Cherki che al momento gioca nell'Under 21 transalpina ha messo assieme 11 gol in 20 presenze. Un trequartista in grado di dare reti, qualità al gioco della sua squadra, che ama l'uno contro l'uno e svariare sulle fasce. Attualmente gioiello del Lione che rischia seriamente a retrocessione in Ligue 2 (serie B francese) nel caso in cui il patron Textor non riesca a sanare il rosso in bilancio di oltre 500 milioni di euro.

E dunque può diventare anche occasione di mercato: su di lui gli occhi della Juventus che lo ha visionato e seguiti nel recente passato, così come la Lazio. Ma la concorrenza internazionale non manca e club come Liverpool o Psg sono segnalati sulle sue tracce. Valutazione di mercato? Attorno ai 30-35 milioni.