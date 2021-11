Italia flop vs l'Irlanda del Nord: Mondiali, incubo spareggi. Le avversarie

Italia rimandata agli spareggi per Qatar 2022 dopo lo 0-0 in Irlanda del Nord (mentre la Svizzera ha travolto la Bulgaria vincendo il girone). Roberto Mancini resta fiducioso: "I playoff di marzo? Sono totalmente fiducioso, andremo al Mondiale a marzo e magari lo vinceremo anche". Il ct azzurro sottolinea: "Abbiamo sbagliato due rigori nelle sfide decisive vuol dire che il gruppo era stato tenuto in controllo ma se le occasioni non le fai è chiaro che puoi andare incontro a difficoltà"

Italia flop in Irlanda del Nord: Svizzera ai Mondiali 2022 in Qatar e azzurri ai ripescaggi

L'Italia di Roberto Mancini vede sfumare al Windsor Park di Belfast la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale azzurra non va oltre lo 0-0 con l'Irlanda del Nord e si vede scavalcare nella classifica del girone C dalla Svizzera che stacca il pass per la coppa del mondo battendola 4-0 la Bulgaria a Lucerna. Gli elvetici chiudono a 18 punti, a 16 gli azzurri.

Mondiali Qatar 2022: Italia, Portogallo, Polonia Svezia e... Le squadre ai ripescaggi

Quasi definito il quadro delle 12 squadre che faranno ai 'playoff' per qualificarsi ai Mondiali del Qatar 2022: si tratta delle 10 seconde dei 10 gruppi più le 2 migliori dell'ultima Nations League non qualificate attraverso la fase a gironi di qualificazione. Oltre all'Italia ci saranno il Portogallo di Ronaldo, la Polonia di Lewandowsky, la Svezia di Ibrahimovic. E ancora: Scozia, Russia, Macedonia del Nord, Galles e Repubblica Ceca, oltre all'Austria (grazie alla Nations League). Martedì verranno stabilite le ultime due: una tra Finlandia e Ucraina, e un'altra tra Olanda, Turchia e Norvegia. Dodici ai 'playoff' e solo tre Nazionali europee andranno ai Campionati del mondo (dal 21 novembre al 18 dicembre 2022). Il sorteggio dei 'playoff' sarà il 26 novembre, alle 17, a Zurigo. Le 12 squadre saranno divise in 3 gruppi da 4 squadre, ognuno composto da due teste di serie e due no. Le quattro squadre di ogni girone si affronteranno in due semifinali (partita secca con eventuali supplementari e rigori) in casa delle testa di serie e poi finale. Il sorteggio deciderà quale delle due finaliste giocherà in casa. Le partite di disputeranno il 24-25 marzo (le semifinali) e il 28-29 marzo (le finali). L'1 aprile poi, a Doha, il sorteggio dei gironi della fase finale del Mondiale 2022.

Mondiali Qatar 2022, le nazionali già qualificate

Le squadre già qualificate per il Mondiale sono Qatar, Svizzera, Brasile, Inghilterra, Germania, Danimarca, Belgio, Francia, Croazia, Serbia e Spagna.

Italia, Mancini: "Girone andava chiuso prima di questa partita. Sbagliati due rigori nelle sfide decisive"

"Un peccato perché questo girone andava chiuso prima di questa partita. Dobbiamo solo ritrovare quello che ci ha contraddistinto fino ad oggi: se uno pensa che abbiamo sbagliato due rigori nelle sfide decisive vuol dire che il gruppo era stato tenuto in controllo ma se le occasioni non le fai è chiaro che puoi andare incontro a difficoltà. Massima concentrazione fino a marzo e recuperiamo le forze". Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 di Belfast contro l'Irlanda del Nord che condanna gli azzurri a giocare i playoff per qualificarsi ai mondiali del Qatar.

Italia, Mancini: "Andremo al Mondiale e magari lo vinciamo anche"

Roberto Mancini resta ottimista in vista di Qatar 2022: "Abbiamo queste partite a marzo, ci prepareremo bene e andremo ai mondiali da lì. Questo è un momento così, facciamo fatica a far gol nonostante abbiamo il gioco in mano - ha sottolineato il ct della nazionale italiana dopo il pareggio in Irlanda del Nordo che costringe gli azzurri ai ripescaggi - Abbiamo avuto occasioni nel primo tempo, queste sono partite che devi sbloccare subito per giocare tranquillo. Loro stavano tutti dietro, noi difficoltà in questo contesto ce le abbiamo".