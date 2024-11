Italia, possibili rivali ('horror') ai quarti di Nations League. Da Barella e Locatelli e Retegui: bocciati e promossi contro la Francia

Italia sorteggio Nations League: quando, dove vederlo, possibili rivali

L'Italia chiude il girone di Nations League al secondo posto: il 3-1 contro la Francia è stato fatale agli azzurri (sull'2-1 erano ancora primi) che dunque non saranno teste di serie nel sorteggio della fase a eliminazione diretta dei playoff della UEFA Nations League 2024/25 si svolgerà a Nyon, in Svizzera alle ore 12.00 di venerdì 22 novembre 2024, stabilendo anche il tabellone delle semifinali.

Gli azzurri di Luciano Spalletti dunque affronteranno la vincente di uno degli altri quattro gruppi di Nations League ad eccezione della Francia. Le possibili rivali? Sono tre: Portogallo, Germania, Spagna. Sorteggio che dunque si annuncia molto complicato per la nostra Nazionale.

I quarti di finale della Lega A (così come i playoff delle Leghe B/C e A/B), si disputeranno in linea di principio il 20 e il 23 marzo 2025. Le semifinali di Nations League saranno il 4 e il 5 giugno, con la finale e la finalina per il terzo posto previste domenica 8 giugno.

Italia-Francia 1-3 Rabiot affonda gli azzurri. Promossi&Bocciati



Vicario voto 5,5 Non colpe clamorose sui gol - forse sulla prima rete di Rabiot si poteva provare l'uscita - sfortunato sul secondo quando la palla gli prende la schiena e finisce dentro. In generale la sensazione di quel pizzico di sicurezza in più che sa sempre dare Donnarumma.

Di Lorenzo voto 6 Attento dietro, non si sente moltissimo in fase di spinta

Buongiorno-Bastoni voto 5,5 Kolo Muani spaventa un paio di volte la difesa azzurra, Rabiot la punisce senza pietà

Locatelli voto 4,5 In grande difficoltà, Nkunku giganteggia dalle sue parti. Non riesce ad arginare Rabiot sul 3-1 dal 67' Rovella 6: entra benino con grinta e dinamismo

Cambiaso voto 6,5 Gol e giocate di qualità (dal 78' Maldini sv).

Frattesi-Barella voto 5 Decisamente meno brillanti che in maglia nerazzurra: mancano i proverbiali inserimenti da Frattesi e la grande dinamicità a tutto campo di Barella

Tonali voto 6 Decisamente il più brillante in mezzo al campo in una notte difficile per l'Italia contro una Francia decisamente aggressiva

Dimarco voto 5,5 Ottimo l'assist per Cambiaso che riporta l'Italia sotto di un gol (e darebbe la vittoria del girone), ma è serata di sofferenza per lui (Dall'83' Udogie SV)

Retegui voto 4,5: tocca 8 palloni in 66 minuti e non è mai pericoloso (va detto, assistito poco e male) Dal 67° Kean voto 6: mezz'ora scarsa giocata con buon piglio e sfiora il 2-3, cancellato solo da un grande Mike Maignan