Rabiot affonda l'Italia a San Siro, la Francia prima in Nations League. Spalletti: "Questo ko non deve toglierci certezze"

Italia-Francia 1-3, Spalletti, 'subiti tre gol da calcio piazzato, ko non deve toglierci certezze acquisite'

"Partita decisa da tre calci piazzati? Purtroppo è così, quando potresti vivere una serata più tranquilla dal punto di vista delle pressioni ma vai dentro e prendi subito gol su questo calcio piazzato. Poi non siamo stati bravi a rimanere tranquilli, perché siamo andati subito a fare la partita, a forzarla e abbiamo speso tante energie. E' un po' casuale, poi trovano il raddoppio ma sul 2-1 sembrava la partita più in equilibrio e che potessimo gestirla dal punto di vista della gara, ma è arrivato quell'altro calcio piazzato che ci ha creato problemi, loro poi si sono chiusi e diventa difficile trovare spazi". Questa l'analisi del ct azzurro Luciano Spalletti alla Rai dopo il ko interno con la Francia 3-1 e il secondo posto nel girone A2 di Nations League proprio dietro la squadra di Didier Deschamps.

"Quello che ci ha creato più problemi è stata la non pulizia di gioco come abbiamo fatto altre volte con i centrocampisti e abbiamo permesso a loro di chiudersi e di conseguenza c'era da fare delle scelte più difficili nello stretto e non siamo stati bravi a scavare quegli spazi li. Il bilancio comunque, di questi tre mesi, è sicuramente positivo, abbiamo visto l'impegno dei ragazzi, abbiamo visto delle buone cose, ma questa sconfitta qualche problema lo crea dal punto di vista di condizione di sicurezza, ma non deve toglierci quelle certezze che abbaiamo acquisito e anche stasera in alcuni momenti le abbiamo fatto vedere", ha concluso il commissario tecnico azzurro.

Italia, Kean: 'Siamo un'ottima squadra, bravo Maignan nel finale'

"Nell'occasione finale è stato bravo Maignan: io ho provato a sorprenderlo. Abbiamo giocato una buona partita, peccato per il risultato. Si può solo imparare da questa partita. Siamo un'ottima squadra, giochiamo bene: il mister ci ha messo nelle migliori condizioni. Questa è la cosa più importante". Lo ha detto l'attaccante dell'Italia Moise Kean, ai microfoni di Rai Sport, al termine della sfida persa per 3-1 contro la Francia. "Io sono in forma e cerco di farmi trovare sempre pronto", ha aggiunto l'attaccante della Fiorentina.

Rabiot affonda l'Italia a San Siro, la Francia si prende il girone di Nations League

L'Italia di Luciano Spalletti cade a San Siro 3-1 contro la Francia e cede il primo posto nel gruppo 2 di Nations League ai blues. Italia e Francia chiudono entrambe a 13 punti ma la nazionale transalpina passa da prima ai quarti di finale, grazie ad una migliore differenza reti generale.

Transalpini subito in vantaggio al 2', come era avvenuto anche all'andata, questa volta con l'ex Juve Rabiot con un preciso colpo di testa. La reazione azzurra tarda ad arrivare e la Francia raddoppia al 33' con una perfetta punizione a giro di Digne che colpisce l'incrocio e finisce sulla schiena di Vicario prima di terminare in porta per il 2-0. L'Italia reagisce e al 35' Cambiaso chiude al meglio una perfetta azione di Dimarco sulla corsia opposta per l'1-2.

La sconfitta con un solo gol di scarto basterebbe all'Italia per chiudere in vetta ma al 65' è ancora Rabiot, sempre di testa, a portare i Blues sul 3-1. Spalletti cambia l'attacco inserendo Kean, Raspadori e Maldini ma non riesce a segnare e ora rischia di pescare un avversario più pericoloso nei quarti.