Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022? La verità: parla il ministro Abodi

Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022 al posto dell'Iran? Tormentone... senza speranza

In questi ultimi giorni è tornato d'attualità il tormentone sull'ipotesi di vedere l'Italia ripescata ai Mondiali di calcio 2022 che si giocheranno in Qatar dal 20 novembre (giorno della partita inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador) al 18 dicembre alle 16 (finale allo stadio Losail: in palio l'eredità della Francia campione del mondo a Russia 2018).

Perchè era ripartito questo tormentone? Si è parlato di una possibilità che l'Iran possa venire escluso (per la repressione delle donne) con l'appello di Paolo Zampolli, membro del The Kennedy Center al presidente della Fifa, Gianni Infantino. Ma realmente l'Italia ha possibilità di essere ripescata con una wild card ai Mondiali in caso di esclusione last minute dell'Iran? Poche. Anzi nulle. E a dirlo è stato il ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Vediamo le sue parole.

Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022 al posto dell'Iran? Abodi: "Nessuna possibilità"

Non c’è “nessuna possibilità” che l’Italia venga ripescata ai Mondiali 2022 in Qatar. Lo ha ribadito il ministro per lo Sport Andrea Abodi, conversando con i cronisti in Transatlantico alla Camera. “I gironi di qualificazione sono su base continentale, quindi se una squadra viene esclusa c’è lo scorrimento della classifica” sul quel girone. Nei mesi scorsi si era ipotizzato una possibile esclusione non solo dell'Iran, ma pure dell'Ecuador. Anche in quel caso, se mai fosse accaduto, sarebbe valsa la stessa logica: a essere ripescata sarebbe stata non l'Italia di Mancini ma una nazionale del girone sudamericano (in quel caso il Cile o il Perù)