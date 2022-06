Italia ripescata ai Mondiali. Ora è ufficiale, basta con ipotesi e rumor

Italia ripescata ai Mondiali, Mancini spera, fa bene?



Italia ripescata ai Mondiali di calcio.

L'Ecuador avrebbe schierato nelle qualificazioni sudamericane un giocatore nato in Colombia e sprovvisto di passaporto ecuadoriano: si tratta di Byron Castillo. E per questo potrebbe essere esclusa dai Mondiali, vedersi togliere i punti conquistati con il giocatore in campo. La Fifa ha aperto un'indagine, che dovrà portare a una conclusione in tempi rapidi. C'è però un ma, e porta dritti alla seconda domanda: perché Mancini alimenta una speranza a cui, in Federcalcio, non crede nessuno? Sa qualcosa che gli altri non sanno?

L'Italia ci ha provato. Si è informata con la Fifa, quando è emersa la questione. E ha saputo che, anche in caso di esclusione dell'Ecuador, ad andare in Qatar sarebbe una formazione Sudamericana. La prima esclusa è il Cile, e quindi Cile sarebbe. Gravina lo ha spiegato anche a Mancini, prima di dirlo pubblicamente: "In percentuale sono zero le possibilità di andare al Mondiale. L'Europa ha tredici posti disponibili e sono tutti assegnati. Abbiamo provato a sentire la Fifa per avere un momento di ebbrezza, ma è finita lì".