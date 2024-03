Italia vince in Galles, Sei Nazioni di rugby storico per gli azzurri

Galles-Italia 21-24, miglior Sei Nazioni di sempre per gli azzurri del rugby

L'Italrugby centra un'altra vittoria storica in questo incredibile Sei Nazioni 2024. Gli azzurri del ct Quesada, dopo aver battuto la Scozia e pareggiato in Francia, questa volta vincono 24-21 contro il Galles a Cardiff nella quinta e ultima giornata del torneo. Terzo risultato utile consecutivo che consegna all'Italia il miglior Sei Nazioni della sua storia. I 'Dragoni' sotto i colpi di Lamaro e compagni che chiudono ultimi e si prendono pure il Cucchiaio di legno a distanza di 21 anni.

L'Italia ha battuto il Galles 24-21 (11-0) a Cardiff e ha concluso il miglior Sei Nazioni della sua storia. Con questo successo che arriva dopo quello sulla Scozia e il pareggio con la Francia, gli azzurri chiudono lasciano ai gallesi il 'cucchiaio di legno' dell'ultimo posto. In passato al massimo c'erano state due vittorie, nel 2013 e nel 2017, quando i ct erano due francesi, rispettivamente Pierre Berbizier e poi Jacques Brunel.

Stavolta sono arrivati 11 punti frutto delle vittorie con Scozia e Galles, il pareggio con la Francia e un punto di bonus difensivo.

L'Italrugby di Gonzalo Quesada ha bissato il successo di due anni fa ma in quel caso il successo a Cardiff fu vissuto come un'impresa mentre stavolta gli azzurri hanno dominato al Millennium Stadium. Per i gallesi, rimasti a secco di vittorie e con soli quattro punti in classifica ottenuti grazie ai bonus difensivi, è il primo cucchiaio di legno negli ultimi 21 anni.

La nazionale che l'argentino Quesada ha allestito in appena tre mesi è molto solida sotto il profilo tecnico e mentale e la partita si è messa subito con il 6-0 grazie alle punizioni al quinto e al 14mo minuto trasformate da Paolo Garbisi. Al 20mo arriva anche la meta con Garbisi che apre a Monty Ioane e gli permette di schiacciare senza opposizione. La trasformazione non riesce ma gli azzurri vanno al riposto sull'11-0 anche perché davanti il Galles è molto impreciso. Nella ripresa i padroni di casa partono forte ma sono ancora gli azzurri ad andare in meta con una grande azione di Lorenzo Pani che con una finta sfugge a due gallesi. La trasformazione di Garbisi porta al 18-0 al 47mo.

Rugby, Italia chiude un Sei Nazioni storico. Lamaro, 'in 24 anni di storia mai capitato di vivere così tanti successi'

"La scorsa settimana ci eravamo detto che sarebbe stata una grande opportunità per fare la nostra storia, abbiamo festeggiato a Roma dopo la Scozia, ma con la testa a questa partita. Ora abbiamo un altro step da fare: tornare al club e finire al meglio la stagione. In 24 anni di storia non ci era mai capitato di vivere così tanti successi, quindi è doveroso anche celebrare il momento prendendo tutto ciò che c’è da prendere in questo Sei Nazioni”. Queste le parole del capitano azzurro Michele Lamaro dopo il successo sul Galls a Cardiff nel Sei Nazioni per 21-24 al Principality Stadium, che conclude un Guinness Men’s Six Nations importante per l’Italia, che centra tre risultati utili (un pareggio a Lille con la Francia, una vittoria a Roma con la Scozia e quella di oggi con il Galles) e mostra un ottimo stato di forma.

Lamaro torna poi sulla costruzione e sul percorso: “Dopo il mondiale avevo detto che non erano le due ultime partite a definirci. Allo stesso modo non sono queste due ultime partite a definirci. Dobbiamo lavorare ancora tanto: dobbiamo continuare a spingere in questa direzione, consapevoli che non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale. Dobbiamo costruire qualcosa di solido e che possiamo usare a nostro favore. Dobbiamo lavorare tanto con il club quanto con la nazionale. Lo sport è così: non conta ciò che abbiamo fatto oggi, ma quello che faremo da domani”, ha aggiunto Lamaro.

Rugby: ct dell'Italrugby, Quesada: 'Bellissimo gruppo, soprattutto a livello umano'

“Siamo un bellissimo gruppo, soprattutto a livello umano. Sono arrivato 5 mesi fa e ho lavorato tanto con questo staff e questi giocatori perché lavorare con questa squadra è stato per me un’opportunità. Ogni settore dello staff e ogni membro del gruppo squadra ha lavorato al meglio. Mitch (Lamaro, ndr.) è uno dei migliori capitani con cui abbia mai lavorato”. Queste le parole del ct dell'Italrugby Gonzalo Quesada dopo il successo con il Galles, il secondo in questo Sei Nazioni dopo il pareggio con la Francia. “Abbiamo segnato la meta di Pani nel secondo tempo con un’azione nata da un lancio di gioco, un movimento che avevamo studiato in settimana. La difesa è stata incredibile, abbiamo segnato due bellissime mete, quindi voglio fare i complimenti ai ragazzi”, ha aggiunto il ct azzurro

Galles-Italia, il tabellino

GALLES: Winnett; Adams, North, Tompkins (8'st Grady), Dyer; Costelow (33'st I.Lloyd), Williams (23'st Hardy); Wainwright, Reffell, Mann; Beard (12'st Rowlands), Jenkins; Lewis (33'st O'Connor), Dee (33'st E.Lloyd), Thomas (33'st Mathias). All. Gatland.

ITALIA: Pani; Lynagh, Brex, Menoncello, Ioane (35'st Marin); Garbisi, Varney (11'st Page-Relo); L.Cannone (11' st Vintcent), Lamaro, Negri (20'st Zuliani); Ruzza, N.Cannone (35'st Favretto); Ferrari (11'st Zilocchi), Nicotera (30'-40'pt Lucchesi; 18'st Lucchesi), Fischetti (18'st Spagnolo). All. Quesada.

ARBITRO: Raynal (Francia)

MARCATORI: p.t. 6' cp. Garbisi (0-3); 13' cp Garbisi (0-6); 20' m.Ioane (0-11) s.t. 6'st. m. Pani tr. Garbisi (0-18); 24' st. m. Dee tr. Costelow (7-18); 31'st. cp. Garbisi (7-21); 73'st. cp.Page-Relo (7-24); 39' st. m. Rowlands tr. I.Lloyd (14-24); 42'st.m. Grady tr. I.Lloyd (21-24).

NOTE: 74.500 spettatori, sostituzione temporanea 30'-40' pt.Nicotera-Lucchesi per HIA. Primo tempo: 0-11. Calciatori: Garbisi (4/5); Costelow (1/1); Page-Relo (1/1); I.Lloyd (2/2).

Player of the match: Juan Ignacio Brex (Ita).

CLASSIFICA FINALE SEI NAZIONI 2024

1. Irlanda 20 punti

2. Francia 15 punti

3. Inghilterra 14 punti

4. Scozia 12 punti

5. Italia 11 punti

6. Galles 4 punti