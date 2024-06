Italia, Scalvini: salta Euro 2024, Spalletti chiama Gatti. Difesa, cosa cambia

Italia, Scalvini: rottura del crociato anteriore e addio Europei

Brutta notizia per Luciano Spalletti in vista degli Europei. L'Italia, che già nei giorni scorsi aveva perso Francesco Acerbi, non avrà a disposizione un’altra dei suoi difensori: Giorgio Scalvini ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, in occasione della sfida di campionato tra l'Atalanta e la Fiorentina (match perso 2-3 dalla Dea, Scalvini era anche andato in gol).

All'83°, il difensore classe 2003 di Gasperini si è fatto male al ginocchio sinistro, dopo un cambio di direzione nel tentativo di arginare un'accelerazione di Ikoné. Scalvini ha lasciato il campo sulle sue gambe, seppur zoppicando e sorretto da due membri dello staff medico. Poi la risonanza a cui si è sottoposto ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: "Dopo la partita contro la Fiorentina, Giorgio Scalvini è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter".

Italia, Spalletti senza Acerbi e Scalvini. Spalletti chiama Gatti. Le ipotesi per la difesa azzurra a Euro 2024

Già dopo l'infortuno di Acerbi, Spalletti aveva preallertato il difensore della Juventus, Federico Gatti. Ora con il forfait di Scalvini è arrivata la chiamata.

Da capire anche il modulo con cui il ct sceglierà di schierare la nazionale agli Europei. Nell'ipotesi di 4-3-3 i due centrali titolari favoriti potrebbero essere Buongiorno e Bastoni (con Mancini, Calafiori ed eventualmente Gatti come alternative). Nel caso di 3-5-2, il muro davanti a Donnarumma potrebbe essere composto da Darmian-Buongiorno-Bastoni.

Italia verso Euro 2024, le amichevoli e il calendario degli Europei per gli azzurri

Spalletti avrà due match di preparazione per testare la nazionale prima degli Europei: il 4 giugno con la Turchia di Montella a Bologna e il 9 con la Bosnia-Erzegovina a Empoli. A Euro 2024 l'Italia giocherà il primo match il il 15 giugno contro l'Albania a Dortmund, poi il 20 con la Spagna a Gelsenkirchen e il 24 con la Croazia a Lipsia.