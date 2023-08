Ivana Knoll a Mykonos con la star Nba. E quei costumini bollenti... (foto)

Ivana Knoll scalda Mykonos con i suoi costumini bollenti

Prima Cannes e la Costa Azzura, poi vacanze a Mykonos per Ivana Knoll. La tifosa più bella degli ultimi due Mondiali di Calcio (da Russia 2018 a Qtar 2022) nonché ex Miss Croazia, in questi giorni si rilassa sulle isole greche deliziando i suoi fans con foto e video in costume che fanno impennare la temperatura social verso il... caldo torrido.

Ivana Knoll, selfie con Shaq

E nei giorni scorsi l'influencer (da 3,3 milioni di followers su Ig) e modella ha anche postato uno scatto con il grande Shaquille O' Neill, ex leggenda Nba che ha vinto tre titoli consecutivi con i Los Angeles Lakers al fiando del grande e indimenticabile Kobe Bryant (oltre a un successo con i Miami Heat per il centro alto americano 2 metri e 16).

Ivana Knoll e Shaq (Instagram knolldoll)



"Shaq non rientra nella foto", il divertente commento di Ivana a corredo del post.

