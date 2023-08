Valentina Vignali, lato B e perizoma da sogno in mezzo al mare. E in piscina..

Valentina Vignali, lato B e perizoma da sogno in mezzo al mare

Dalla Sicilia a Roma, sino a Forte dei Marmi (prossima fermata... Ibiza): l'estate 2023 di Valentina Vignali è in movimento.

La campionessa di basket e stella della tv in queste settimane ha aggiornato i suoi follower sui suoi spostamenti. Con foto ad hoc che hanno scaldato la temperatura sui social.

Dallo scatto in mezzo al mare sul far del tramonto siciliano con il suo splendido lato B ("La Vignali patrimonio dell’UNESCO!", commenta un suo fan) ai selfie in una piscina della capitale durante un "Weekend in Rome" da sola e con le amiche. "Fantastica donna e bravissima atleta!", commenta un follower.

