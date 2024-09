Jannik Sinner, il bacio ad Anna Kalinskaya dopo lo Us Open 2024 vinto in finale contro Taylor Fritz

Jannik Sinner trionfa allo Us Open 2024 (secondo Slam vinto in carriera dopo quello in Australia di gennaio) e subito dopo aver sconfitto Taylor Fritz in finale (6/3, 6/4, 7/5) c'è l'abbraccio speciale con il suo team, a cominciare da Darren Cahill e Simone Vagnozzi, e il bacio alla fidanzata Anna Kalinskaya.

"Questo titolo per me vuol dire tantissimo, in un momento importante e non facile della mia carriera. Il team mi è stato vicinissimo e mi ha supportato", ha detto il numero uno del tennis mondiale al momento della premiazione.

Jannik 💞 Anna pic.twitter.com/1AYpbiYYxV — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

Us Open 2024, Sinner trionfa. Jannik re di New York. 'Sono stati mesi tosti, grazie a tutti'

"Sono stati mesi tosti e questo successo vuol dire tanto, c'è la gente vicina a me che mi conosce come persona. Sappiamo che posso ancora migliorare, ma sono piccoli dettagli che mi fanno diventare un giocatore ancora migliore", le parole di Jannik Sinner a Supertennis dopo il successo agli Us Open 2024. "Ho imparato che fuori dal tennis c'è una vita, io lavoro tanto per alzare queste coppe ma fuori c'è un'altra vita ed è importante mettersi intorno persone che ti conoscono e che accettano come sei. La pressione? E' una cosa bella averla, sarebbe strano non averla e mi sento molto fortunato", ha aggiunto il tennista italiano numero uno del ranking Atp. Tornando sulla partita con Taylor Fritz che gli ha permesso di conquistare il secondo Slam in carriera, ha poi aggiunto: "ho fatto capire subito come stavano le cose, poi ho cambiato qualcosa dal punto di vista tattico. C'erano alcuni punti che hanno cambiato la partita, ma sono contento. Più difficile vincere da favorito? Questi due Slam sono totalmente diversi, il primo è stato un po' un sollievo, in questo mi serviva più forza mentale per quanto successo e l'ho fatto vedere. Voglio ringraziare tutti del supporto, soprattutto nei momenti di difficoltà, voglio condividerlo con tutti i tifosi. Sono contento anche di come era il pubblico nello stadio, grazie a tutti".

LEGGI ANCHE