Jordan: "Lewis Hamilton alla Ferrari e la Mercedes lascerà la F1"

“Mercedes lascia la F1, Hamilton in Ferrari”. A dirlo è Eddie Jordan. Lo storico patron dell'omonimo team di Formula 1 (dal 1991 al 2004, fece debuttare Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Eddie Irvine e Ralf Schmacher) è convinto che la crisi economica causata dalla pandemia dovuta al coronavirus, modificherà completamente il Circus. “Il mondo cambierà non solo esteriormente, ma anche interiormente. Le persone avranno valori diversi, e metteranno in cima la consapevolezza ambientale. E questo spingerà anche i leader delle aziende a ripensare ai rispettivi business“, ha detto a f1insider.

Jordan vede l'addio della Mercedes e non solo alla F1. "In questo quadro anche il mondo dell’automobilismo in poco tempo muterà completamente: “Sono convinto che produttori come Mercedes e Honda, e probabilmente anche Renault nel giro di un paio di anni metteranno la parola fine ai rispettivi impegni in Formula 1“. Eddie Jordan spiega: “I capi della Mercedes non possono fare nient’altro: hanno raggiunto ogni obiettivo e vinto tutto. Venderanno la loro squadra, probabilmente a Lawrence Stroll, che vuol far diventare campione del mondo il figlio Lance“.

“Avranno una collaborazione molto più stretta con la McLaren, come già accaduto in passato“, dice Jordan. “Le compagnie del petrolio non potranno più permettersi grandi sponsorizzazioni e Petronas dovrà interrompere il finanziamento alla scuderia. E questo genererà un grande buco di bilancio“. Le minacce di addio della Ferrari invece non si concretizeranno a suo parere: “Hanno un modo di pensare diverso, hanno nelle vene il sangue della F1. I nuovi pilastri della categoria saranno la Ferrari, la Red Bull e la McLaren-Mercedes“.

Sul mercato piloti che nascerebbe in questo contesto di addio della Mercedes e di altri costruttori fa il suo pronostico: “Non conosco molto bene Vettel, ma secondo me non ha altra scelta che smettere o andare alla McLaren. Il treno della Ferrari per lui è già passato. Lewis Hamilton passerà alla Ferrari, solo gli italiani potranno permettersi il suo stipendio. E sanno che ne vale la pena. Verstappen resterà invece alla Red Bull con l’obiettivo di battere Lewis. Ma sarà molto difficile“.