Juve a rischio, Elkann deve mettere mano al portafoglio. La cifra minima per salvare i bianconeri

Juve allo sbando, serve una svolta in termini finanziari

Juve allo sbando. La squadra di Massimiliano Allegri non è più la “schiaccia sassi” di una volta, vedasi anche l’ultima performance contro l’Inter di Simone Inzaghi in Coppa Italia.

La squadra non riesce più a produrre gioco di qualità dal ritorno del tecnico livornese, concludendo penosamente la propria storia, passata anche tra scandali e tragedie.

Certo, gli ultimi avvenimento in ambito giudiziario non hanno di sicuro aiutato l’umore dei bianconeri. Il futuro, come scrive il Giornale, dipende infatti anche dai tribunali ma, se non ci sarà un nuovo sforzo della proprietà, nella dimensione di almeno un miliardo di euro, squadra e azienda non potranno pensare di essere alla pari con le concorrenti, sia italiane che internazionali.