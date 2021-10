Juve-Sassuolo, formazioni ufficiali

Morata accanto a Dybala, con Chiesa che scala sulla fascia destra e Rabiot, guarito dal Covid, che torna a presidiare la corsia mancina. Turno di riposo per Cuadrado e Alex Sandro, sugli esterni tocca a Danilo e De Sciglio. In mezzo al campo chance per McKennie.

Sono queste le scelte di Massimiliano Allegri per Juventus-Sassuolo, gara valida per la decima giornata di Serie A.

Dionisi risponde con il consueto 4-2-3-1 con Berardi, Raspadori e Traoré alle spalle dell'unica punta Defrel. Queste le formazioni ufficiali.

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Arthur, Ramsey, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, Bentancur, Kulusevski. All. Allegri.

Sassuolo: Consigli; Muldur, Ayhana, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Defrel. A disp. Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Peluso, Harroui, Chiriches, Toljan, Samele, Scamacca, Henrique. All. Dionisi.Arbitro: Sacchi di Macerata.