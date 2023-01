Juve, se Agnelli molla il gruppo di famiglia liquidazione monstre da Elkann

Juventus, Agnelli pronto a valutare anche la liquidazione per uscire dal gruppo di famiglia

Dopo le dimissioni dalla presidenza della Juventus, per la posizione di Andrea Agnelli spetta un “riequilibrio” all’interno del gruppo. Negli ambienti vicini alla famiglia, come scrive stamane il Sole 24 Ore, il clima tra Andrea e John Elkann si definisce disteso e collaborativo: nessuno strappo, si racconta, né evidenze che il destino dei due cugini possa separarsi.

La società di famiglia, la Giovanni Agnelli Bv traslocata in Olanda quattro anni fa, vede la Dicembre (la società che fa capo agli eredi di Giovanni Agnelli e controllata da John Elkann) ferma al 38% del capitale. Nel frattempo il ramo della sorella Maria Sole ha sorpassato quello di Andrea (erede di Umberto) come secondo azionista della holding: 12,32% a 11,85%.

Andrea ricopre ancora altre due cariche di prestigio: è presente nel board di Exor e, dopo essere stato consigliere di Fiat (poi diventata Fca), oggi è l'unico esponente della dinastia che siede insieme a John Elkann nel board di Stellantis.

Dopo aver rinunciato alla presidenza dei bianconeri, quindi, Andrea dovrebbe ricevere una ricollocazione in una delle tanti posti di comando che gestiscono le partecipate di Exor. Ma, se non si trovassero soluzioni condivise, Andrea Agnelli potrebbe decidere di uscire dalla società di famiglia, magari per finanziare altre iniziative personali come la holding di investimenti, Lamse.

La valutazione della Giovanni Agnelli Bv è pari a 7,8 miliardi di euro e quindi l'eventuale liquidazione di Andrea Agnelli sarebbe pari a 924 milioni di euro, mentre il pacchetto in mano alla Dicembre di John Elkann vale 2,9 miliardi di euro. Tuttavia l'impressione è che un'uscita integrale e improvvisa sia di difficile attuazione, piuttosto c'è chi ipotizza un disimpegno graduale che potrebbe coprire un arco di tempo più ampio.