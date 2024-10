Juventus a pezzi contro l'Inter (3 ko pesanti) e Vlahovic 'dimenticato': i guai di Thiago Motta. E il titolo va giù a Piazza Affari

Juventus sconfitta con lo Stoccarda in Champions. Titolo giù a Piazza Affari. Douglas Luiz ko: buone notizie, ma Inter lontana

Piove sul bagnato per la Juventus: non bastava la prima sconfitta (meritata) stagionale, in casa, contro un avversario non irresistibile (lo Stoccarda, sì vice-campione di Germania, ma attualmente decimo in Bundesliga dopo sette giornate).

Mentre il titolo del club bianconero a metà giornata accusa un calo a Piazza Affari (attorno al 5%), ci si mette anche l'infermeria a creare nuovi problemi: Douglas Luiz salterà Inter-Juve di domenica sera a San Siro (arbitra Marco Guida, Mazzoleni al Var), dopo essersi fermato nel riscaldamento prima del match di Champions per un fastidio muscolare alla coscia sinistra. L'unica buona notizia sulle condizioni di salute del centrocampista brasiliano è che gli accertamenti medici "hanno escluso lesioni".

Inter-Juventus, Koopmeiners e Nico Gonzalez: recupero difficile

Thiago Motta spera di recuperare uno tra Koopmeiners e Nico Gonzalez per il derby d'Italia, ma è abbastanza difficile. L'ex Atalanta ha una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra (rimediata contro il Cagliari), ma il dolore non è ancora passato del tutto. L'attaccante ex Fiorentina, fermo da inizio ottobre per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Il calciatore non è ancora completamente a posto e in casa Juve non verranno corsi rischi inutili.

Juventus-Stoccarda, Vlahovic 'dimenticato'

La partita contro lo Stoccarda lascia in eredità brutte sensazioni per la prestazione complessiva della squadra: Vlahovic - 7 gol (3 su rigore) in 11 presenze stagionali sin qui - è stato 'dimenticato' là davanti, nel senso che all'attaccante serbo sono arrivati zero palloni giocabili (non grande qualità dalle giocate di Yildiz e Conceiçao). Dusan ha cercato qualche giocata di sponda con i compagni, ma ha avuto poca assistenza della squadra sul fronte offensivo, mentre i centrocampisti hanno sofferto la dinamicità degli avversari (McKennie ha girato a vuoto, si salvano un paio di buoni palloni a testa alta di Fagioli, la grinta di Thuram e poco altro) e la difesa è andata in affanno (Kalulu a parte), con il patatrack dell'espulsione di Danilo e le difficoltà di Savona-Cabal sugli esterni.

Juventus, si salva Perin (verso il rinnovo)

Nel derby d'Italia avrà bisogno di maggior sostegno dalla squadra che sarà chiamata a una reazione dopo la grigia notte di Champions in cui il solo Mattia Perin è stato super (per lui tra l'altro si profila il rinnovo al 2027, poi toccherà a Gatti verso accordo sino al 2029), ma questo la dice lunga sulla sofferenza bianconera...