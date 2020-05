Juventus, Barzagli lascia: addio all'uomo degli otto scudetti

Juventus, Barzagli lascia lo staff di Sarri: addio all'uomo degli otto scudetti

Un anno Andrea Barzagli dava l'addio da calciatore della Juventus dopo aver festeggiato il suo ottavo scudetto di fila. Addio al pallone ma non alla Signora, perché qualche mese dopo è tornato come collaboratore di Maurizio Sarri. La sua nuova avventura però non è durata nemmeno una stagione intera, perché Barzagli ha deciso di lasciare il suo incarico. Non aiuterà più il nuovo allenatore a curare i movimenti della difesa, ruolo che aveva svolto con grande attenzione, rivelandosi prezioso per l’inserimento dei nuovi Demiral e De Ligt. Una scelta motivata da questioni di famiglia che gli darà modo anche di riflettere sul futuro.