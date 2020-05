Juventus, Cristiano Ronaldo torna in Italia. Tamponi per i giocatori

Juventus, Cristiano Ronaldo torna in Italia

Cristiano Ronaldo torna in Italia dopo quasi due mesi: era partito il 9 marzo, dopo la vittoria sull'Inter con lo splendido gol di Dybala. Sul jet di Cr7, il Gulfstream G200 Galaxy, sono saliti anche Georgina, i quattro figli e due baby sitter. Ronaldo dovrà stare in autoisolamento obbligatorio per 14 giorni, per poi riprendere gli allenamenti col resto della squadra il prossimo 18 maggio.

CORONAVIRUS, JUVENTUS: TEST FISICI E TAMPONI PER GIOCATORI

In attesa di notizie ufficiali sulla ripresa, qualcosa si stia muovendo in casa Juventus. Alcuni giocatori della squadra si sono presentati al J Medical per effettuare alcuni test: i vari Bonucci, Cuadrado, Ramsey, Bernardeschi, Pjanic e Pinsoglio si sono sottoposti a controlli e al tampone. Presente al J Medical anche il turco Demiral che continua il suo programma di riabilitazione dopo l'infortunio al crociato. In queste ore, oltre a Ronaldo, potrebbero rientrare a Torino anche gli altri giocatori stranieri che nelle settimane scorse avevano fatto ritorno nei loro paesi d'origine. Nelle prossime ore sono attese anche notizie sulla definitiva guarigione di Paulo Dybala, unico tra i tre calciatori bianconeri risultati positivi al Covid-19 in attesa di completa guarigione.