Mercedes-Benz Italia inaugura a Roma la mostra fotografica 'Timeless Time'

Mercedes-Benz continua a sostenere l’arte in tutte le sue espressioni ed inaugura la mostra 'Timeless Time',

un affascinante viaggio tra gli scatti iconici e senza tempo del fotografo di fama internazionale Vincent Peters. Dopo il grande successo riscosso a Milano e Bologna, l’esposizione arriva nella Capitale dove, fino al 25 agosto, sarà ospitata nelle sale di Palazzo Bonaparte.

Per Mercedes-Benz, sponsor della tappa capitolina, è una nuova occasione per sottolineare il forte impegno della Casa di Stoccarda nel promuovere attività artistiche e culturali nel territorio, oltre la semplice vocazione commerciale, valorizzando il concetto di corporate citizenship. Christian Bale, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Laetitia Casta, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, David Beckham, Scarlett Johansson, Milla Jovovich, John Malkovich, Charlize Theron, Emma Watson e Greta Ferro sono solo alcuni dei personaggi famosi ritratti da Vincent Peters, i cui scatti saranno esposti a Palazzo Bonaparte fino al 25 agosto.

La mostra presenta una selezione di 90 lavori in bianco e nero in cui la luce è protagonista nel definire le emozioni e raccontare le storie dei soggetti ritratti e della loro intima capacità di riflettere la luce stessa.

“Il rapporto tra l’arte e Mercedes-Benz fonda le sue radici nel passato, come dimostra la Mercedes-Benz Art Collection, fondata nel 1977 e oggi una delle più importanti collezioni aziendali europee con circa 3.000 opere di oltre 800 artisti come Cao Fei, Alicja Kwade, Charlotte Posenenske, Oskar Schlemmer, Franz Erhard Walther e Andy Warhol," afferma Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. "Il nostro impegno nell'arte incarna l'ampio impegno sociale di Mercedes-Benz nei confronti della cultura e dell'istruzione e riflette il desiderio dell'azienda di creare un beneficio riconoscibile per il bene comune. Per questo, siamo orgogliosi di legare il nostro Marchio alla mostra di un artista che ha trasformato i suoi scatti in icone senza tempo, proprio come le nostre automobili, che più di una volta sono state muse ispiratrici per artisti del calibro di Andy Warhol o, più di recente, David LaChapelle.”

La mostra 'Timeless Time' offre ai visitatori un’opportunità unica di immergersi nelle opere di Vincent Peters, esplorando il modo in cui il fotografo utilizza la luce per rivelare le storie e le emozioni nascoste dietro ogni volto famoso. Un evento imperdibile per gli appassionati di fotografia e per chi desidera scoprire l’impegno di Mercedes-Benz nel sostenere e promuovere l’arte e la cultura.