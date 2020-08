Juventus, De Ligt si opera alla spalla destra: tornerà a novembre

Per Matthijs de Ligt è il momento dell'operazione alla spalla destra infortunata. Un dolore rimediato durante il campionato, ma l'olandese ha continuato a giocare pensando solo al campo. “È qualcosa che deve essere necessariamente fatto. Quello sarà il mio focus d’ora in poi, perché avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare”, ha detto dopo aver salutato la Champions League nella notte scura contro il Lione. Il difensore starà fermo per tre mesi, nel mentre far riabilitazione. Prima di metà novembre sarà impossibile vederlo in campo.