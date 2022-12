Juventus, Pogba e Cuadrado sulla neve: tifosi infuriati

Calcio: video Cuadrado sulla neve come Pogba, tifosi Juve infuriati

Alle prese con un infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare la ripresa del campionato contro la Cremonese, l'esterno della Juventus Juan Cuadrado si è concesso una breve vacanza sulla neve con la famiglia. In un video postato su Instagram, e che in breve ha fatto il giro del web, si vede il colombiano sfrecciare a bordo di una slitta trainata da cani. Immagini che non sono piaciuti ai tifosi della Juventus, che hanno commentato duramente sui social le immagini.

"Ma non eri infortunato?", si chiede un tifoso. "Vai ad allenarti che è meglio. Alla Juve fatte le vacanze più lunghe di tutti", ha aggiunto un altro tifoso. Chiaro il riferimento ad un episodio analogo di cui è stato protagonista ieri Paul Pogba, anche lui 'ripreso' dai tifosi bianconeri per aver postato delle foto mentre era in vacanza sulla neve in Svizzera. Pogba che da quando è arrivato non ha ancora giocato un minuto.