Juventus, Koopmeiners con l'armatura per Inter. Giuntoli su Skrniar per gennaio

Juventus, Koopmeiners con l'armatura per Inter? I tempi di recupero del centrocampista bianconero

La frattura lievemente scomposta di una costola di Teun Koopmeiners spaventa la Juventus: un problema fisico con tempi di recupero tra le 3-4 settimane (che diventano 4-6 in caso di frattura scomposta). L'assenza dell'ex stella dell'Atalanta di Gasperini potrebbe essere pesante per Thiago Motta, visto il calendario di fuoco che attende i bianconeri dopo la sosta per le nazionali: salterà la Lazio (19 ottobre ore 20,45 all'Allianz Stadium) e la gara casalinga di Champions League contro lo Stoccarda (22 ottobre ore 21). Difficile pensare di riaverlo per il derby d'Italia in programma a San Siro contro l'Inter il 27 ottobre (ore 18 a San Siro) o anche per Juve-Parma (30 ottobre ore 20,45).

Forse più semplice pensare alla trasferta di Udine (2 novembre ore 18) piuttostoché Lille-Juventus, del 5 novembre. O comunque per derby della Mole contro il Torino di Urbano Cairo in programma all'Allianz Stadium sabato 9 novembre alle 20.45.

Koopmeiners fuori dunque per qualche settimana e alcuni match importanti che dovrà affrontare la Juventus a meno che... Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta preparando un giubbino protettivo all’altezza del costato che permetta al centrocampista olandese, se il dolore non sarà troppo forte, di scendere in campo in sicurezza già prima: magari in panchina con la Lazio o possibile titolare con l'Inter. Intanto per lui riposo e terapie, si vedrà la prossima settimana.

Calciomercato Juventus: sogno Skriniar dal Psg per sostituire Bremer. Le alternative per Giuntoli

In vista del calciomercato di gennaio la Juventus sta pensando a Milan Skriniar - magari in prestito con diritto di riscatto - per rinforzare la difesa che ha perso Gleison Bremer ed è in emergenza (Gatti, Kalulu e Danilo a disposizione di Thiago Motta con Cabal e Savona adattabili in mezzo).

L'ex centrale di Inter e Lazio - arrivato a Parigi nel luglio 2023 a parametro zero - non è una prima scelta di Luis Enrique e potrebbe anche lasciare la Ligue 1 a gennaio: l'ostacolo, non da poco da superare è legato all'ingaggio da 10 mln che prende al Psg. Alternative? Un ritorno di fiamma per il 24enne polacco Jacub Kiwior dell'Arsenal (ex Spezia) o per il 25enne olandese del Bologna Sam Beukema: due giocatori che Thiago Motta conosce molto bene avendoli allenati.

Low cost sarebbe invece il ritorno anticipato dal prestito annuale di Daniele Rugani (all'Ajax) o Tiago Djalò (al Porto).