Juventus-Koopmeiners, il piano di Giuntoli per il gioiello dell'Atalanta

Teun Koopmeiners resta uno dei nomi segnati col circoletto dalla Juventus in ottica giugno come colpo in grado di portare a un salto di qualità nel centrocampo bianconero. La concorrenza per il 25enne centrocampista olandese - giocatore eclettico che può giocare davanti alla difesa o trequartista e autore di 5 gol e 3 assist in stagione - non manca: mezza Europa guarda con attenzione al gioiello della Dea. In primis i club di Premier League. Serviranno almeno 40, ma forse anche 50 milioni per strapparlo a Percassi.

E il rischio per le pretendenti è che si scateni un'asta di mercato. "Intanto la Juve continua a tessere la sua trama, da un'asta si tirerà fuori ma prova a giocare d'anticipo con l'obiettivo unico di convincere il giocatore e il suo entourage a sposare il progetto bianconero - riporta calciomercato.com - Contatti avviati da tempo, l'intenzione comune di proseguire nei dialoghi c'è ma la trattativa potrà entrare nel vivo solo a ridosso di fine stagione quando sarà più chiaro anche alla Continassa che piano tattico seguire in sede di campagna acquisti