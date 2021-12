Juventus e la carta segreta su Ronaldo: "Se viene fuori ci saltano alla gola"

Juventus e la carta segreta su Ronaldo: le intercettazioni

«Ti dico solo questo, ho fatto un discorso con, col pres stamattina, no? Solo gli ho detto io non arriverei a far la causa contro di loro (…) Fede ti spiego solo perché noi abbiamo quella carta lì che, quella carta famosa che non deve esistere teoricamente, no? (…) quindi sai se salta fuori abbiam … ci saltano alla gola tutto sul bilancio i revisori e tutto (….) poi magari dobbiamo fare una transazione finta» «Non arriverei all’estremo (….) di fare una causa perché poi quella carta lì che loro devono tirar fuori non è che ci aiuti tanto a noi (…) nel nostro bilancio».

Quanto appare qui sopra, riportato da La Stampa, è quanto dice Cesare Giuseppe Gabasio, legale della Juventus, al telefono con il dirigente Federico Cherubini il 23 settembre 2021, in una conversazione inserita nell'inchiesta sulla vicenda dei bianconeri e in particolare in riferimento alla cosiddetta "carta segreta" sulla cessione di Cristiano Ronaldo. Il club replica: l'inchiesta della procura di Torino sui conti della Juventus, e sulle cosiddette plusvalenze, "non configura un mutamento negativo rilevante" da consentire alle banche di recedere dagli impegni di garanzia in relazione all'aumento di capitale".

Juventus, possibile la convocazione del potente agente di Ronaldo, Jorge Mendes

Si chiede la Stampa: "La Juventus aveva promesso a Ronaldo benefit economici senza iscriverli a bilancio? E perché a un certo punto avrebbe immaginato addirittura un’azione legale contro il giocatore e il suo agente o contro il Manchester United? Ciò che è certo è che i magistrati Marco Gianoglio, Ciro Santoriello e Mario Bendoni contestano alla società di aver «riportato in modo difforme dal vero i valori economici della cessione del calciatore, omettendo di esporre gli effetti di una scrittura privata, nell’occasione redatta, cosi in violazione di principi contabili». Se nessuno tirerà fuori questa carta misteriosa gli inquirenti non escludono di convocare il potentissimo procuratore di Ronaldo, Jorge Mendes", conclude il quotidiano torinese.