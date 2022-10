Juventus-Maccabi Haifa dove vederla in tv e streaming. Champions League news

Juventus-Maccabi Haifa in tv e streaming: dove vederla

Juventus-Maccabi Haifa: ultima chiamata per i bianconeri in Champions League. Obbligatorio vincere dopo le due sconfitte contro Psg e Benfica. Servono 3 punti mercoledì 5 ottobre alle 21 nel match dell'Allianz Stadim di Torino (e altri 3 in Israele la prossima settimana) per giocarsi poi la qualificazione agli ottavi di finale nelle ultime due partite del girone. Juventus-Maccabi Haifa, dove vederla in tv e streaming? La guida veloce per seguire la partita di Vlahovic e compagni.

Juventus-Maccabi Haifa dove vederla in tv

Juventus-Maccabi Haifa in tv verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. La partita di Champions League della Juve sarà anche su Infinity+ di Mediaset con Massimo Callegari-Roberto Cravero a raccontare la partita di Champions League.

Juventus-Maccabi Haifa streaming

Juventus-Maccabi Haifa in streaming andrà su SkyGo e Now con telecronaca Sky (vedi sopra) e ovviamente su Infinity+ di Mediaset.

Juventus-Maccabi Haifa precedenti

Le due squadre si sono incontrate ai gironi di Champions della stagione 2009/10: doppio successo della Juventus per 1-0 con gol di Chiellini a Torino e di Camoranesi sul campo del Maccabi Haifa in Israele.

JUVENTUS-MACCABI HAIFA PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo la possibile formazione della Juventus nel delicato match di Champions contro il Maccabi Haifa. Massimiliano Allegri recupera Di Maria dopo la squalifica in campionato e potrebbe giocare con un tridente composto dall'argentino, Kostic e uno tra Vlahovic e Milik (a meno che non scelga il doppio centravanti). Tra l'altro Kostic-Vlahovic-Milik sono stati gli autori dei 3 gol della vittoria da parte della Juve contro il Bologna nel posticipo di domenica sera. A centrocampo tornano Paredes e Miretti (favorito su Locatelli) con Rabiot. In difesa Cuadrado terzino destro mentre a sinistra Danilo o De Sciglio, in mezzo Bremer e Bonucci davanti a Szczesny.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; Miretti, Paredes, Rabiot; Kostic, Vlahovic, Di Maria.

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David.