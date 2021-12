Juventus-Malmo dove vederla: Canale 5 o Sky? Mediaset Infinity o Prime Video?

Juventus-Malmo dove vederla in tv e streaming

Juventus-Malmo chiude il girone di Champions League dei bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri è già qualificata per gli ottavi e ha ancora qualche chance di centrare il primo posto nel girone nella volata finale con il Chelsea. Guida veloce per seguire in tv e streaming la sfida in programma mercoledì 8 dicembre all'Allianz Stadium di Torino alle 18,45 e le probabili formazioni.

Juventus-Malmo tv: diretta su Sky

Juventus-Malmo verrà trasmessa in tv su canali Sky (canali Sky Sport Uno 201 del satellite e Sky Sport 252 del satellite). Gli abbonati Sky la possono vedere anche in streaming con SkyGo. Non è prevista la diretta tv in chiaro su Canale 5 per questo turno.

Juventus-Malmo Infinity e SkyGo: diretta streaming

Juventus-Malmo in streaming può essere seguita in diretta anche su NOW (servizio on demand di Sky) o su Infinity+ (servizio pay di Mediaset).

Juventus-Malmo formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

MALMO (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. All. Tomasson.